嘉義市推「星驛市集」 夜逛文化路北門驛也亮起來

嘉義市府為延續「光織影舞」夜經濟，結合多個單位今天開始連續兩個周六日，在北門驛舉辦「星驛市集」，集結眾多特色商家與精采表演，要讓北門驛亮起來，吸引市民、全國旅客，夜間出門走逛、來嘉消費。

嘉義市長黃敏惠今晚到北門驛，看見滿滿人潮，商家充滿活力，開心表示，熱情嘉義人要用音樂、美食丶特色商品，歡迎全國旅客遊人到北門車站逛市集、看表演聽音樂。

市府表示，北門驛、檜意森活村、阿里山林業村與阿里山森林鐵路車庫園區，一連串景點發展成北門商圈特色觀光，市府與在地店家共同合作，將不斷推出各式活動，展現北門驛夜晚美麗面貌、創造夜經濟亮點。

星驛市集在11月21日、22日、28日、29日連續周末，下午4時至晚上9點間，以小農、木藝、咖啡、惜物市集等不同主題，邀請包括林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、TGM台灣木目金專門品牌等40多個特色品牌設攤。