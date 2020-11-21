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嘉義市推「星驛市集」 夜逛文化路北門驛也亮起來

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝

嘉義市府為延續「光織影舞」夜經濟，結合多個單位今天開始連續兩個周六日，在北門驛舉辦「星驛市集」，集結眾多特色商家與精采表演，要讓北門驛亮起來，吸引市民、全國旅客，夜間出門走逛、來嘉消費。

嘉義市長黃敏惠今晚到北門驛，看見滿滿人潮，商家充滿活力，開心表示，熱情嘉義人要用音樂、美食丶特色商品，歡迎全國旅客遊人到北門車站逛市集、看表演聽音樂。

市府表示，北門驛、檜意森活村、阿里山林業村與阿里山森林鐵路車庫園區，一連串景點發展成北門商圈特色觀光，市府與在地店家共同合作，將不斷推出各式活動，展現北門驛夜晚美麗面貌、創造夜經濟亮點。

星驛市集在11月21日、22日、28日、29日連續周末，下午4時至晚上9點間，以小農、木藝、咖啡、惜物市集等不同主題，邀請包括林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、TGM台灣木目金專門品牌等40多個特色品牌設攤。

市集內還有音樂、魔術、街頭藝人表演，讓民眾買得開心、玩得精采；嘉義市政府也邀請SMART莊信棠，設計4款限量沉睡森林L文件夾，只要消費集章就能兌換。

嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今晚到「星驛市集」為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今晚到「星驛市集」為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」， 市長黃敏惠(中)今天到場為店家打氣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府本周及下周六日，在北門車站前推「星驛市集」。記者卜敏正／翻攝

北門 嘉義 阿里山

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