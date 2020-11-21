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超夢幻的虎尾美人花道 偽出國媲美日本櫻花道

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農博公園旁的美人樹大道，圳渠貫穿，每年花季清水映花，孕育出一條紅彩鮮麗的花道祕境，成為雲林最強的打卡熱點，虎尾鎮公所今天首度開辦「深秋美人宴」花季大賞，掀起賞花熱潮，超夢幻的河渠花道搭配音樂，令人陶醉流連忘返，尤勝於日本櫻花，提供國人「偽出國」賞花最佳去處。

這條原本髒亂的排水，在雲林縣舉辦農博時，進行整治並沿著渠道栽植成排的美人樹，每年花季萬花嫣紅，淡粉紅的花倒映河面，如詩如幻，每年總有愛好攝影人士來取景，近年來使這條位於農博公園前的建成路，成為網紅花道，每年花季打卡爆表。

隨著賞花人潮年年增加，虎尾鎮長丁學忠起心動念，獨樂不如眾樂，今年首度開辦美人花季，將500公尺的美人花道整理後，自拍網美影片，獲網友熱烈回響，目前百花盛開，花樹倒影，美到不行，丁學忠把美人花道空拍影片PO網「日本櫻花季也不過如此吧！」

為讓民眾不用到日本一樣可享受浪漫花景，利用目前這1、2周是最佳賞花期，舉辦「深秋美人宴」，渠邊賞花、一杯香茗，耳際傳來街頭藝人的輕樂，輕風徐徐，漫妙無比，遊客總不願錯過與花相融的喜悅，相機拍不停。

「真有到日本賞花之感！」一位常出國的遊客說，走進花道超療癒，尤其輕風吹落花葉，飄逸優然，讓人忘憂，她每年必赴日本賞櫻，這兩年去不了，走一趙美人花道，一樣有渾身舒暢的美感。

丁學忠說，明天將提供日本和服供民眾穿著當網美。

虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影
虎尾農博公園旁的美人花道，美花盛開，夢幻如詩，虎尾鎮公所首度開辦美人花季，吸引大批客來賞花拍照。記者蔡維斌／攝影

日本 賞花 農博

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