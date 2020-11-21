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腦血管疾病防治基金會奇美醫學中心合辦 中風防治路跑今登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供
腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供

腦血管疾病防治基金會與奇美醫學中心今天在奇美博物館園區舉辦「2020中風防治路跑」，希望喚起人們對腦中風疾病的重視與關注，讓更多民眾瞭解造成中風的兩大隱形殺手「心律不整」與「頸動脈狹窄」，及三高的健康管理，鼓勵病友走出戶外，參與活動開拓積極正向的人生態度。

奇美醫學中心表示，鼓勵病友與家屬從家裡走出戶外、跑入陽光，一起用愛陪伴需要被關懷的民眾邁向健康，同時藉活動讓醫護人員在忙碌工作之餘，感受愛與生命的美好。路跑為顧及活動品質，人數限制1000人，報名短短幾周參加人數已額滿。

高明見與奇美醫學中心院長邱仲慶帶領民眾做健康操暖身後開跑，分活力組(12KM)、健康組(6KM)及陽光組(1KM)。路跑推廣「中風防治」及「健康促進」，奇美腦中風中心、中醫部、長照、家庭醫學部、癌症篩檢站、急診等單位提供身體組成分析檢測、中風衛教、一氧化碳檢測、口腔黏膜檢測、中醫養生等攤位醫護市集。

邱仲慶表示，奇美醫療體系用實際行動傳遞愛和健康給病友與民眾。讓參加者在古典優雅的奇美博物館草地環抱享受野餐欣賞音樂、舒緩身心又同時吸收健康資訊。

高明見表示，推廣AI中風預防篩檢，把中風的防線往前推動，不但可避免個人病痛，減少家庭社會負擔，更可大幅節省政府長照人力及醫療資源，遠比癌症篩檢，更具健康及經濟效益。

腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供
腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供
腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供
腦血管疾病防治基金會、奇美醫學中心合辦中風防治路跑。圖／奇美醫學中心提供

腦中風 奇美博物館 路跑

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