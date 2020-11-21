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2020根與芽動物嘉年華 長榮大學與二仁溪跨區聯盟合辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供

國際保育學者珍古德博士在台灣推廣的根與芽計畫，今天根與芽動物嘉年華暨二仁溪跨區聯盟活動由長榮大學、仁德區公所、珍古德協會及虎山實驗小學，一同在仁德二層行清王宮廟前及二仁溪河堤路舉辦，現場1千多名民眾及學生參與。

活動以「二仁溪流新希望」主題結合環境教育，透過生態闖關、綠生活、循環經濟、河川保育、在地農特產市集、舞臺音樂會表演及巴克禮博士特展，將歷年來政府、民間保育團體、各級學校及社區民眾在二仁溪整治、環境營造、教育及文化推廣延續，透過全民共學方式寓教於樂。

根與芽動物嘉年華已辦理6年，今年9月長榮大學珍古德生態中心的老師及藝術家進入歸仁、仁德、東區15間高中以下學校教學，包括認識珍古德博士及保育行動，透過生態藝術及資源回收物創作、認識河川生態環境及生物特色，學生必須進行資料收集，了解河川生物在全球氣候變遷、棲地破壞、人為汙染等所產生的問題，嘗試提出解決之道。

長榮大學表示，例如歸仁紅瓦厝國小設計蝴蝶食草配對及完全變態的過程、歸仁國中指出綠鬣蜥對台灣生態的危害；仁德文賢國中播放青蛙叫聲教民眾辨識；仁德國中用吳郭魚教民眾做魚拓。

今天的動物嘉年華由二仁溪流域沿線的龍崎、關廟、歸仁、仁德、東區及南區6個區公所跨區聯盟，將二仁溪環境資源實質串聯，創造在地產業特色、文化環境創生。

2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
2020根與芽動物嘉年華，長榮大學與台南二仁溪跨區聯盟合辦。圖／長榮大學提供
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長榮大學 珍古德 東區

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