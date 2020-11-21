激烈！台南地方自治史頭一遭新營太北里長罷免案未過
台南市新營區太北里里長王献彰罷免案今天上午8時起開始投票，下午4時開票，選委會公告依照該選區選舉投票人數為1664人，罷免案要通過需要4分之1選舉人數投票門檻，也就是416票，同意票要高於不同意票才能成立，開票結果同意罷免380票，不同意罷免541票，罷免案不成立，並以台南市選委會公告為准。
80歲的王献彰連任9屆里長、2次特優里長，擔任里長長達34年，也擔任新營太子宮主委28年，直到去年才沒有連任，他連日拜訪支持者、開說明會，並動員支持者投下不同意票；王献彰在得知罷免未成立後才輕鬆笑出來，他說本來地方很和諧，是少數人士在操作，投票後希望恢復平靜，他會認真服務到家，這是最後一屆做滿要退休了。
里長罷免案投票率55.96%，投票相當踴躍。
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