更寮國小附近新建雞場 嘉義縣議員率眾抗爭反對雞場
嘉義縣偏鄉六腳鄉人口只有2萬2千人，近3年雞場設67場逾2百萬隻雞，高居全縣第4，其中縣府依舊畜牧場設置管理條例核准的新養雞場，距更寮國小僅百餘公尺，業者施工興建，引起居民師生 家長恐慌，擔心雞糞臭味空汙，反對蓋雞場，議員黃鉦凱下午率2百多名居民家長到雞場工地抗爭，業者未出面，大批員警維持秩序，過程平和。
縣府農業處畜產保育科說，這座雞場105年依舊畜牧場設置法令申請興建，今年初核准設置，飼養規模3萬隻肉雞，新法通過限制距學校5百公尺以上，這座雞場距學校雖不到5百公尺，但依舊法不受限制，因地方反對，已要求停工，請業者與地方溝通。
陳姓養雞場業者說，她合法申請設置，採密閉水濂式飼養方式，不會產生臭味，影響周遭環境，建雞場投資逾千萬元以上。
「為了下一代，我們堅決反對建雞場！」黃鉦凱說，鄉民世代在這塊土地打拚，鄉內有好環境，鄉民身體健康，如今生活環境遭雞場衝擊，鄰近更寮國小及村民生活圈僅百餘公尺，學校旁蓋雞場恐怕成為全台首例。
黃鉦凱率當地更寮村及鄰近古民村、正義村長及2百餘名村民，下午先在更寮國小集結，舉布條步行到施工中的養雞場抗議，發表演說；家長帶小朋友參加反對建雞場，影響學生上課；更寮國小校長吳沛珊反對蓋雞場，她說，雞場就在學校東北方，吹北風雞糞臭味將影響師生上課。
鄉長陳川崎說，依議會通過的畜牧場設置管理自治條例，雞場必須距離學校5百公尺以上，這座雞場依舊法申請，不受限制，縣府核准在案，公所面對民意反對壓力，不反對村民師生維護自身權益抗爭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言