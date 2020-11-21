更寮國小附近新建雞場 嘉義縣議員率眾抗爭反對雞場

嘉義縣偏鄉六腳鄉人口只有2萬2千人，近3年雞場設67場逾2百萬隻雞，高居全縣第4，其中縣府依舊畜牧場設置管理條例核准的新養雞場，距更寮國小僅百餘公尺，業者施工興建，引起居民師生 家長恐慌，擔心雞糞臭味空汙，反對蓋雞場，議員黃鉦凱下午率2百多名居民家長到雞場工地抗爭，業者未出面，大批員警維持秩序，過程平和。

縣府農業處畜產保育科說，這座雞場105年依舊畜牧場設置法令申請興建，今年初核准設置，飼養規模3萬隻肉雞，新法通過限制距學校5百公尺以上，這座雞場距學校雖不到5百公尺，但依舊法不受限制，因地方反對，已要求停工，請業者與地方溝通。

陳姓養雞場業者說，她合法申請設置，採密閉水濂式飼養方式，不會產生臭味，影響周遭環境，建雞場投資逾千萬元以上。

「為了下一代，我們堅決反對建雞場！」黃鉦凱說，鄉民世代在這塊土地打拚，鄉內有好環境，鄉民身體健康，如今生活環境遭雞場衝擊，鄰近更寮國小及村民生活圈僅百餘公尺，學校旁蓋雞場恐怕成為全台首例。

黃鉦凱率當地更寮村及鄰近古民村、正義村長及2百餘名村民，下午先在更寮國小集結，舉布條步行到施工中的養雞場抗議，發表演說；家長帶小朋友參加反對建雞場，影響學生上課；更寮國小校長吳沛珊反對蓋雞場，她說，雞場就在學校東北方，吹北風雞糞臭味將影響師生上課。