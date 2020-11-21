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鳥人造型爭萌鬥豔 鰲鼓濕地賞鳥生活節歡喜開鑼
林務局嘉義林區管理處慶祝鰲鼓濕地森林園區開園8周年，今明兩天舉辦2020鰲鼓濕地賞鳥生活節，活動豐富多元，有鳥人造型創意競賽、生態導覽解說服務及鳥市集等主題，上午湧入5、6百名民眾，許多家長帶孩子觀賞繽紛鳥世界，認識生態濕地保育。
鰲鼓濕地森林園區8歲生日，各界嘉賓前來祝賀，包含雲嘉南濱海風景管理處、台江國家公園、東石鄉公所、立委蔡易餘服務團隊，最感動是鰲鼓及四股社區34名長輩到場祝賀。
鳥人造型創意競賽，邀請大家發揮想像，利用環保素材裝扮，民眾天馬行空裝扮，營造嘉年華會氣氛，以各種鳥樣子歡迎水鳥夥伴到鰲鼓濕地，有湯匙嘴巴的黑面琵鷺、挺著長脖子的蒼鷺、展著亮黑色羽翼的鸕鶿，百鳥爭豔、萬鳥啁啾。
配合時事的斷翅鸕鶿纏著魚網，如巴西森巴女郎孔雀，帶來精采舞蹈的科學鳥飛俠，飛著飛著就「落尾椎」大冠鷲，一群小萌鳥吸睛，爸媽精心裝扮小萌娃化身可愛小鳥，有小貓頭鷹、小藍鵲、小黑琵，萌樣可愛，獲民眾熱烈掌聲。
鳥市集邀請50攤綠色友善攤商設攤，提供各地綠色友善小物，各種充滿魅力的產品，走累了，市集有表演活動，由「冇藝宿非洲鼓」和「身聲劇場」表演。
深秋，數以萬計候鳥回鰲鼓濕地，生態導覽解說團隊介紹濕地候鳥覓食、悠游、飛羽拍撲優雅身影；明天例假還有鳥市集及生態導覽等活動，為服務遊客，林管處提供高鐵嘉義站至鰲鼓濕地免費接駁專車，上午8點半、11點高鐵站發車至園區，歡迎親子來「鰲遊」濕地之旅，洽詢電話；嘉義林區管理處（05）2787006轉151、陳小姐。
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