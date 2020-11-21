鳥人造型爭萌鬥豔 鰲鼓濕地賞鳥生活節歡喜開鑼

林務局嘉義林區管理處慶祝鰲鼓濕地森林園區開園8周年，今明兩天舉辦2020鰲鼓濕地賞鳥生活節，活動豐富多元，有鳥人造型創意競賽、生態導覽解說服務及鳥市集等主題，上午湧入5、6百名民眾，許多家長帶孩子觀賞繽紛鳥世界，認識生態濕地保育。

鰲鼓濕地森林園區8歲生日，各界嘉賓前來祝賀，包含雲嘉南濱海風景管理處、台江國家公園、東石鄉公所、立委蔡易餘服務團隊，最感動是鰲鼓及四股社區34名長輩到場祝賀。

鳥人造型創意競賽，邀請大家發揮想像，利用環保素材裝扮，民眾天馬行空裝扮，營造嘉年華會氣氛，以各種鳥樣子歡迎水鳥夥伴到鰲鼓濕地，有湯匙嘴巴的黑面琵鷺、挺著長脖子的蒼鷺、展著亮黑色羽翼的鸕鶿，百鳥爭豔、萬鳥啁啾。

配合時事的斷翅鸕鶿纏著魚網，如巴西森巴女郎孔雀，帶來精采舞蹈的科學鳥飛俠，飛著飛著就「落尾椎」大冠鷲，一群小萌鳥吸睛，爸媽精心裝扮小萌娃化身可愛小鳥，有小貓頭鷹、小藍鵲、小黑琵，萌樣可愛，獲民眾熱烈掌聲。

鳥市集邀請50攤綠色友善攤商設攤，提供各地綠色友善小物，各種充滿魅力的產品，走累了，市集有表演活動，由「冇藝宿非洲鼓」和「身聲劇場」表演。