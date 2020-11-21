2020雲林啡常馬明登場 暫封台78線、周邊彈性管制

雲林縣政府去年首度將台灣咖啡節結合路跑，推出雲林半程馬拉松活動，今年二度舉辦的路跑「2020雲林啡常馬」明天清晨6點30分將從綠色隧道起跑，預計將有3000人參加，為保障參賽者安全及其他用路人權益，周邊道路自明天凌晨4點至中午12點實施交通管制，請駕駛人及早應變，改道通行。

以「啡常好玩、啡常好吃、啡常好跑、啡常熱情」四大特色所舉辦的「2020台灣咖啡節」系列活動，首發重頭戲由啡常馬揭開序幕，搭上特色補給，引領跑友們跑上78線快速道路，飽覽雲林田園風光。

警方表示，明天實施交通管制路段及時段包括：台78線快速道路東向西39K+360（古坑交流道）至32K+554（斗南交流道）路段封閉，封閉時間早上4時至12時；台3線256K+408M（古坑交流道口）至258K+895M（縣道158甲線路口）南向慢車道彈性管制，管制時間早上4時至12時。