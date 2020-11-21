影／一期稻作恐停灌 郭國文邀陳吉仲南下說明補償措施

今年南部因「民國53年以來首次前10個月沒有颱風」、降雨量不足，台南明年一期稻作、雜糧很可能因而停止灌溉，廣大農民權益將受損，中央災害應變中心預計25日宣布南部是否停灌。立委郭國文邀請農委會主委陳吉仲下午到台南下營農會，說明停灌將採取的相關補償以及上下游產業輔導措施。

陳吉仲表示，因應25日一旦宣布南部停灌，農委會已研擬好台南地區停灌後的補償措施，所有影響部分「會充分補助」，還要提早因應，他保證代表總統、院長，一定以最大的補償來救濟受損農民。他說，曾文水庫1.7億儲水即使完全不供應工業，也很難充足，缺水灌溉用水不足，收成會很差；台南鹽水、後壁到新化、麻豆等11個行政區、10569公頃停灌區補償種稻改種獎勵作物或綠肥翻耕，每公頃可補償至少8.8萬元。而種苗等上下游產業也會補助，尤其管路灌溉與儲水等設施補助，每一農戶補助金最高40萬元，也可能視狀況再增加，希望農民多申請。農委會將陸續到各地辦說明會。

陳吉仲說，農民準備身份證、地號與戶頭、實際耕作切結書即可，不會拖延5、6個月，相信1個月可以完成。

官田農會總幹事林正容感謝陳吉仲為養豬業與農民打拚，「勞苦功高」。郭國文表示，過去20年曾3次停灌，且明年一期停灌越來越有可能，影響不止稻作雜糧也受衝擊，會為農民爭取停灌後權益保障，缺水不是農委會的責任，停灌大家不要怪農委會主委。

郭國文說，日前於立院質詢時，就推估若再繼續乾旱，明年一期的稻作灌溉水量應該就會不夠用，因此當時就預先請陳吉仲需研擬好南部若停灌的補償方案。而且，因為南部稻米價格較北部好，因此補償的標準不能比照北部，否則南部農民會損失較大。

郭國文說，依氣象局預測，未來6個月降雨量不多，甚至少於平均，曾文與烏山頭水庫蓄水量僅有1.75億噸，剩3成不到，明年一期所需灌溉用水，就需要2.32億噸，已經是明顯不夠用了。照這樣推估，若都未再進帳的話，明年4月中前，曾文烏山頭就會變成「空庫」，明年一期停灌機會相當大。

陳吉仲表示，目前的版本，是以「農家賺款」加計5％計算。郭國文並說將為農民發聲，爭取對農民最照顧的補償金額。

陳吉仲說，在停灌後受影響的上下游產業，農委會也有相對應的補助。包含育苗業秧苗減育每公頃250共2000元補助，代耕業之曳引機、插秧機、收穫機每台10~20萬的補助，稻穀烘乾業依總量每公噸補貼300元。而在此期間，管路灌溉設施包含水塔、抽水馬達也有補助，每一農戶最高可補助到40萬元。

農田水利署長蔡昇甫表示對，水庫儲水若未能增加，已不足以明年停灌區可能多達10多個行政區，相關補助農委會都有一定補助補貼方案，「面對56年來最大旱災」，呼籲農民與農委會一同抗旱。

農事小組長反映，補助行政程序要簡化，不要讓農民疲於奔命。市議員陳秋宏認為，農機運輸業者也應補助，育苗場一甲兩千元太少，應該提高。