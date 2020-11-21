世澤盃開打 嘉市不分黨派都到場感謝「陳大善人」

福添福社福基金會舉辦，2020第12屆諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽，今明2天在嘉義市立網球場、嘉義高中開打，今天開幕典禮，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人都到場，向基金會創辦人陳盈助祝福，感謝他舉辦網球賽事，也為選手加油打氣。

諸羅世澤盃全國網球壯年錦標賽，是福添福社會福利慈善事業基金會創辦人陳盈助，為延續已故父親陳世澤，熱心網球運動發起辦理，推行至今已有12年，是嘉義市年度盛大網球賽事，本次共有48隊、約500人報名參加。

黃敏惠、王美惠、法務部次長蔡碧仲，福添福基金會創辦人陳盈助、基金會董事長陳素月，嘉義市議長莊豐安及多名議員都到場，除感謝嘉義市體育會網球委員會主委王中敬、及所有工作人員，並為選手加油打氣。

黃敏惠表示，「世澤盃」起因於有愛與孝順。我們常說「百善孝為先」，孝道是安定社會的重要根基，陳盈助先生的父親陳世澤，在世時非常熱愛網球運動。為傳承父親精神，他把對父親的思念化為實際行動，舉辦全國性網球競賽，這是嘉義市的光榮。

黃敏惠說，今年受新冠疫情影響，辦活動困難重重，她在活動中看見主委王中敬的用心，對此相當重視，也做好相關防疫措施，全面量測體溫、備妥消毒酒精，要求現場人員佩戴口罩等，維持放鬆卻不鬆懈的態度。