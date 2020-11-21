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竹崎鄉水果節柑need闢市 柑橘叫賣趴熱鬧滾滾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影

橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷，擅長模仿藝人的李詠標，叫賣競標，另有社團灣橋土風舞班、嘉艾本sax樂團、TEAM BASlinE團隊等熱情演出，數十現採水果攤等，價廉物美，吸引民眾客採購大包小包，直呼「橘子好吃又便宜！讚！」

竹崎盛產椪柑、酪梨、荔枝、龍眼聞名全國，贏得水果之鄉的美譽，每年11至12月椪柑採收季節，竹崎是嘉縣第二大椪柑產區，種植面積580公頃，年產量達1萬2千公噸，椪柑果皮橙黃、酸甜適度廣受歡迎。

鄉公所搭配椪柑豐收，舉辦柑橘叫賣趴行銷，鄉長曾亮哲及鄉民代表、村長等各界來賓參加，親水公園大門搭建竹編柑桔人偶意象吸睛，王牌樂團男主唱李詠標模仿數十位歌星，幽默詼諧式模仿名人叫賣水果。

另邀請龍鳳兒舞蹈班揉合傳統和現代的舞蹈演出，以及嘉艾本sax樂團的薩克斯風吹奏，在地社團灣橋土風舞班、竹崎社區魅力四射舞蹈班，以街舞為主的TEAM BASlinE團隊。

竹崎著名景點親水公園，重新營造開放，讓民眾賞景休閒，還可品嘗水果好滋味，親水公園利用前瞻基礎水環境計畫修繕後，整合水環境營造樂活水岸風光，打造多樣性生物棲地和永續生態環境，讓民眾健走森活步道，在果香與芬多精中享受美好周末，活動到下午4點結束。

橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，取諧音命名吸引民眾參與，為果農行銷。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，公園大門搭建竹編柑桔人偶意象吸睛。記者魯永明／攝影
橘子產季登場，嘉義縣竹崎鄉公所上午在親水公園舉辦「柑need闢市柑橘叫賣趴」，公園大門搭建竹編柑桔人偶意象吸睛。記者魯永明／攝影

椪柑 樂團 嘉義

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