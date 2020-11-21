聽新聞
test
0:00 / 0:00
高山茶都嘉義博茶會開幕 阿里山公路大塞車
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在阿里山茶區入口，有百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁與藝人黃子佼逗趣答嘴鼓，炒熱氣氛，為期10天活動有8大主題館，2大奉茶區，5場茶文化講座，10場茶文化展演，並有6大類茶文化DIY。
博茶會還有親子創意茶藝競賽、小小泡茶師培訓，132攤農產市集，以藝術、創意活動方式，引領民眾體驗高山茶都的多元風貌，活動會場租用農地設5百個停車位，開幕碰上周休，天氣晴朗，大量車潮湧現，造成會場前阿里山公路大塞車。
傳統與現代茶舞、調酒秀表演暖場，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、法務部次長蔡碧仲、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲等來賓，分別高舉茶區風景圖片開幕；服務台前網路預約遊客大排長龍，參加茶席及講座；遊客拿10元換購品茗杯踴躍。
「茶色、茶席、茶藝、茶產業，一次看個夠！」翁章梁說，賞玩博茶會還可喝好茶、買好茶，讓遊客滿載而歸；活動結合藝術與創意，呈現茶環境藝術、食茶藝術及茗器藝術，除奉茶館，還有流水茶席的「茶×原」館，另有呈現茶器演繹與茶當代藝術「茶×色」及「茶×庶」館，茶產業館讓觀眾用五官體驗，中埔農會巧思用近千個染色絲瓜絡，佈置成絲絲綠廊道吸睛，廊道上有農產 品展售，以及品茗喝咖啡聽音樂空間。
另有民眾參與的親子創意茶藝競賽，鬥茶發想「茶×遊」館及茶粽、茶染、茶皂等DIY活動，安排調酒與茶的花式表演，網紅創意手搖飲、YOYO親子大茶會等，首場茶講座由藝人許效舜主講，還有田野市集、悠活市集，讓民眾一次玩購。博茶會今起到30日止，活動及交通資訊請上縣府及文觀局官網查看。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言