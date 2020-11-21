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高山茶都嘉義博茶會開幕 阿里山公路大塞車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在阿里山茶區入口，有百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在阿里山茶區入口，有百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕。記者魯永明／攝影

高山茶都．嘉義2020博茶會上午在阿里山茶區入口，有百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁與藝人黃子佼逗趣答嘴鼓，炒熱氣氛，為期10天活動有8大主題館，2大奉茶區，5場茶文化講座，10場茶文化展演，並有6大類茶文化DIY。

博茶會還有親子創意茶藝競賽、小小泡茶師培訓，132攤農產市集，以藝術、創意活動方式，引領民眾體驗高山茶都的多元風貌，活動會場租用農地設5百個停車位，開幕碰上周休，天氣晴朗，大量車潮湧現，造成會場前阿里山公路大塞車。

傳統與現代茶舞、調酒秀表演暖場，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、法務部次長蔡碧仲、中埔鄉長李碧菁、中埔農會總幹事李碧雲等來賓，分別高舉茶區風景圖片開幕；服務台前網路預約遊客大排長龍，參加茶席及講座；遊客拿10元換購品茗杯踴躍。

「茶色、茶席、茶藝、茶產業，一次看個夠！」翁章梁說，賞玩博茶會還可喝好茶、買好茶，讓遊客滿載而歸；活動結合藝術與創意，呈現茶環境藝術、食茶藝術及茗器藝術，除奉茶館，還有流水茶席的「茶×原」館，另有呈現茶器演繹與茶當代藝術「茶×色」及「茶×庶」館，茶產業館讓觀眾用五官體驗，中埔農會巧思用近千個染色絲瓜絡，佈置成絲絲綠廊道吸睛，廊道上有農產 品展售，以及品茗喝咖啡聽音樂空間。

另有民眾參與的親子創意茶藝競賽，鬥茶發想「茶×遊」館及茶粽、茶染、茶皂等DIY活動，安排調酒與茶的花式表演，網紅創意手搖飲、YOYO親子大茶會等，首場茶講座由藝人許效舜主講，還有田野市集、悠活市集，讓民眾一次玩購。博茶會今起到30日止，活動及交通資訊請上縣府及文觀局官網查看。

高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，戶外品茶區。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，戶外品茶區。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕， 茶產業館擺放迷你製茶工具，介紹製茶烘焙過程。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕， 茶產業館擺放迷你製茶工具，介紹製茶烘焙過程。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，中埔農會巧思用近千個染色絲瓜絡，佈置成絲絲綠廊道吸睛，廊道上有農產 品展售，以及品茗喝咖啡區聽音樂區。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，中埔農會巧思用近千個染色絲瓜絡，佈置成絲絲綠廊道吸睛，廊道上有農產 品展售，以及品茗喝咖啡區聽音樂區。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，開幕碰上周休，天氣晴朗，大量車潮湧現，造成會場前阿里山公路大塞車。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，開幕碰上周休，天氣晴朗，大量車潮湧現，造成會場前阿里山公路大塞車。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕， 茶產業館擺設茶席。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕， 茶產業館擺設茶席。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，阿里山咖啡館。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，阿里山咖啡館。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，遊客大排長龍參加品茶及講座。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，遊客大排長龍參加品茶及講座。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁（中）與藝人黃子佼（右） 品茶。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁（中）與藝人黃子佼（右） 品茶。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁（左）與藝人黃子佼（右） 帶領舞者宣傳。記者魯永明／攝影
高山茶都．嘉義2020博茶會上午在百年歷史的中埔鄉農會金蘭分部熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁（左）與藝人黃子佼（右） 帶領舞者宣傳。記者魯永明／攝影

翁章梁 農會 阿里山

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