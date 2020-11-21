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本地佳餚升格五星級！道道美食集結「他里霧傳憶錄」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
以美國威靈頓牛排為基底的酥皮牛排，結合傳統漢餅和西式牛排口味，口感層次豐富。記者陳苡葳／攝影
以美國威靈頓牛排為基底的酥皮牛排，結合傳統漢餅和西式牛排口味，口感層次豐富。記者陳苡葳／攝影

在地飲食也能富有美學！雲林斗南鎮農會首度在斗南分局舊辦公廳舍舉辦「他里霧農食節」，以在地豐富農產為食材，邀請生態廚師留安昇，結合鎮內20里家政班設計20道中西合璧、古今相融的特色菜單，道道美食更集結成冊，「他里霧傳憶錄」今天也正式發表，教大家如何將本地佳餚搖身一變五星級料理。

斗南農會今天集結500位家政班員進行食藝交流，發表20道料理食譜，透過媽媽們將料理傳承下去，讓下一代了解當地食材的珍貴，更懂得珍惜食用。總幹事張燕容說，斗南分局舊辦公廳舍2009年公告為縣定古蹟，是縣內警察辦公廳舍中最大且最完整的建物，此次農食節特別在此舉辦，希望加深民眾對斗南舊名「他里霧」的印象。

張燕容表示，他里霧傳憶錄的精神，期望將斗南盛產的台灣牛、茴香、小黃瓜、南瓜、馬鈴薯、絲瓜花等，讓家政媽媽透過學習烹飪新作法，品嘗有別以往的美食韻味。

北漂16年的生態廚師留安昇，為了發揮所長、回饋故鄉，今年與斗南農會合作推動稻米餐桌計畫，以廚師身分做為食材與飲食者之間的媒介，提倡友善環境耕作理念。

留安昇事前調整執行架構，希望讓邏輯簡單的人也能輕鬆學料理，因此將每道菜「分組」，最後再組合成一道菜，讓媽媽們不會感覺製程費工、耗時而抗拒學習新料理；經過近半年的實際指導，家政媽媽們各個「口嫌體正直」，雖然口說太難，但又很認真學做菜，展現「斗南人最可愛的地方！」

「五星級料理背後真的太辛苦！」家政媽媽分享製作「洋芋繡球花」難度頗高，一顆顆的繡球花，都是成員們費盡心思學得的雕花技巧，過程中她還不小心畫破手指，傷口縫了兩針，但看見成果完美，「很有成就感！」

翻開食譜，20道美食中，最吸睛、也最衝擊味蕾的「酥皮牛排」，令人猜不透它究竟是甜還是鹹？留安昇說，牛排屬西式美食，而酥皮採用道地漢餅手法，以美國威靈頓牛排為基底，將斗南出名的牛肉結合其中，口味出奇合拍，口感軟中帶嚼勁，相當有層次。

會後農會並頒發以特色菜獲獎的家政班，冠軍得主分別是以他里霧鮮乳入菜「酪農的清香」的新崙里，及以斗南紅蘿蔔泥、紅蘿蔔汁加入他里霧鮮乳製程優格塑形「兔女郎」的僑真里。

留安昇表示，斗南農民都知道如何栽種作物，但能深入認識食材的機會少之又少，希望藉由餐桌文化推廣，重整人類與土地的關係，與在地食材產生新連結，讓大家「懂煮也懂享食」，翻轉鄉村飲食文化。

新崙里以「酪農的清香」料理獲得懷舊進階2.0料理成果發表競賽冠軍。記者陳苡葳／攝影
新崙里以「酪農的清香」料理獲得懷舊進階2.0料理成果發表競賽冠軍。記者陳苡葳／攝影
加工與小黃瓜這道菜，主體除有螺肉與小黃瓜，最大特點是將絲瓜花加入擺盤，令人視覺升級。記者陳苡葳／攝影
加工與小黃瓜這道菜，主體除有螺肉與小黃瓜，最大特點是將絲瓜花加入擺盤，令人視覺升級。記者陳苡葳／攝影
僑真里以「兔女郎」獲得懷舊進階2.0料理成果發表競賽冠軍。記者陳苡葳／攝影
僑真里以「兔女郎」獲得懷舊進階2.0料理成果發表競賽冠軍。記者陳苡葳／攝影
由生態廚師留安昇（右）指導斗南鎮20里家政媽媽學習的特色料理，今集結成「他里霧傳憶錄」，農會總幹事張燕容（左）正式發表此書。記者陳苡葳／攝影
由生態廚師留安昇（右）指導斗南鎮20里家政媽媽學習的特色料理，今集結成「他里霧傳憶錄」，農會總幹事張燕容（左）正式發表此書。記者陳苡葳／攝影
家政媽媽在做菜過程受了傷，但相當開心自己學會難度高的雕花技巧。記者陳苡葳／攝影
家政媽媽在做菜過程受了傷，但相當開心自己學會難度高的雕花技巧。記者陳苡葳／攝影

農會

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