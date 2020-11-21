福義軒胚芽餅標示不實罰4萬 北市衛生局：再發生會重罰

有消費者向媒體投訴，在高雄里仁商店內購買與嘉義知名食品店福義軒合作生產的食品，發現表綁不含添加物的胚芽餅竟含有乳化劑，標示不實。對此，高雄市衛生局已移請嘉義市衛生局調查，確實違反與《食安法》，裁罰4萬元，並要求食品下架回收；北市衛生局則表示，後續若再發生食品成分標示不實的情況，將依法加重裁罰。

里仁與福義軒合作生產的胚芽餅中，被消費者發現成分標示不實，明明標榜無添加物，卻在成分欄中發現「山梨醇酐酯」，屬於乳化劑的一種，消費者向高雄市衛生局檢舉，由於產地在嘉義、出產商在台北，9月中旬已移請嘉義市衛生局和台北市衛生局續辦調查。

嘉義市衛生局調查後發現，該胚芽餅確實涉及成分標示不實，以依法裁處4萬元罰鍰。台北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，目前嘉義市已經開罰，原則上台北市不會重複開罰，在裁處的同時，也會要求業者限期下架改善。

陳怡婷說，台北市衛生局針對食品各項規範會有例行性的稽查，若是收到外縣市政府通報，或是有民眾直接向北市衛生局檢舉，都會立即調查。

此外，里仁後續也配合政府，第一時間將產品下架，再請福義軒配合限期改善，重新印製新包裝。福義軒也在今天發表聲明，表示9月接到政府稽查「胚芽餅」的標示不合，即主動通知通路下架回收，並立即進行包裝更正。

福義軒強調，胚芽餅原料中的酵母粉屬複方原料，含政府允用之微量乳化劑，成份合法且不影響食品安全，公司已向衛生機關報告說明並配合罰則，且已更正為標示合法規的包裝。而目前市面流通販售的「胚芽餅」皆符合法規、安全無虞，請民眾安心食用。