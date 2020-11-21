魚拓重拾口湖漁鄉記憶 家鄉三寶珍魚躍然紙上

雲林縣口湖鄉有三寶「鰻魚、烏魚、國寶魚台灣鯛」，很多口湖人從小「呷」到大，是餐桌不可或缺的佳餚。這是口湖的味道與驕傲口湖鄉長林哲凌為讓家鄉人記下故鄉魚，及漁民打拼出來的珍貴的心血與結晶，及背後所蘊含的情感記憶，特邀請魚拓專家王年廣南下口湖教鄉民如何從魚拓寫下魚史與藝術。

鄉長林哲凌說，海口人捕撈打漁為養家糊口，如今大家相聚以魚作畫，連結漁鄉情感，加深故鄉認同感，相當有意義。公所與雲林縣心生活發展協會合作，在口湖遊客中心首度開辦「食魚教育-魚拓課程」，期待透過食魚教育，探索魚知識，傳達生態保育，特請來魚拓專家王年廣教魚拓。

王年廣表示，魚拓源於日本，是將魚的形象用墨汁或顏料拓印到紙上的技法和藝術，最早是垂釣人用來記錄所釣的魚體大小和種類，後來發展成為一門藝術。