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影／6歲童耶誕心願：想要溫暖被子 冬天就不怕感冒
耐斯王子大飯店第14屆聖誕心願卡認領活動，今天上午溫馨啟動，6歲男童許願有一床溫暖被子，冬天就不會感冒了；15歲許同學平常只能坐在櫃子前讀書，也許願能有書桌椅方便複習功課，弱勢兒童每個小心願，都讓人看了揪心。
耐斯王子大飯店心願卡認領名額，自去年開始增加至500名，期盼吸引更多企業響應，傳遞社會溫暖。嘉義市副市長陳淑慧、社會處長林家緯、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會中區總督導王昶評，耐斯王子飯店總經理林保羅，今天陪同孩子們掛上心願卡，宣告認領活動開始。
來自世界展望會、嘉義家扶中心等500個認養心願，多數都是微薄而簡單願望，像小宜的父親因癌症病逝，家中收入只靠母親獨自工作撫養4名子女，小宜的心願是能有一台小烤箱，他和弟弟肚子餓可以自己烤麵包，媽媽才不用為了他的晚餐趕回家。
6歲翰翰家裡唯一電風扇壞了，家人只能在悶熱空間睡覺，他許願能有新電扇，晚上可涼爽入睡。
「一張心願卡點亮一盞燈！」 耐斯王子飯店總經理林保羅表示，心願卡認領活動已邁入第14年，送出4500份聖誕禮物，今年有名小朋友只想和爸爸一起吃頓聖誕大餐，他將認領這張卡片，邀請學童和父親到飯店用餐。
「心願卡認領」即日起到12月18日截止，有意捐贈物資滿足弱勢兒童心願者，可上耐斯王子飯店官網查詢。或電洽05 2771999轉6132服務中心。
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