嘉義縣藝術下鄉列車啟動 中埔鄉石硦好滋味戲劇演出

嘉義縣文化基金會啟動藝術下鄉戲劇表演列車，首站開到中埔鄉石硦村社區活動中心，舉行「石硦好滋味」成果公演，社區長輩與中山國小小朋友透過肢體語言表演，在戲劇老師指導下說出自己生命故事，由長輩帶學生認識自己生長的土地。

縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁和縣文化基金會執行長陳尚雍等到場觀看，為老少演員加油，觀眾掌聲如雷。戲劇老師郭奕錡說，素人表演最珍貴有趣段落，是從演員自身經驗發展，很難被複製且很真實。

「石硦好滋味」由社區和學校30人演出，開場背景設定從家裡灶咖開始，因小男主角出門買食材，帶大家從戲劇認識社區大小事，每幕的演出，如同農村家中一道道家常菜，食材來自農家菜田，調味料就成生活裡的酸甜苦辣，沒有華麗擺盤，卻在笑談間串起地方情感最難忘懷的家鄉味。

文化基金會嘗試戲劇下鄉，鄉親感到新鮮有趣，未來將推廣到其他社區，以戲劇力量，帶動更多在地文化體驗，社區、學校分別上10堂課時間不長，但團員賣力學習，鄉親主動要求加強訓練。