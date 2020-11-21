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台南新市白蘿蔔成熟 農民開放民眾下田採收產地價俗賣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市白蘿蔔成熟，農民陳思吟開放民眾下田採收產地價俗賣。記者周宗禎攝影
台南新市白蘿蔔成熟，農民陳思吟開放民眾下田採收產地價俗賣。記者周宗禎攝影

台南市白玉蘿蔔季到了，新市區部分農民決定採開放式經營，讓親子體驗拔蘿蔔的樂趣，在市區潭頂里經營金緻農莊的青年農民陳思吟在新市潭頂里的蘿蔔園，今天起開放採摘，現場準備袋子，裝滿1個收費1百元，每袋至少可裝10根蘿蔔，每根大小不一。

陳思吟與夫婿康世銓的農作以蔬菜為主，採專業友善方式耕作，今年種植的白玉蘿蔔已可成熟，決定開放民眾採摘，體驗拔蘿蔔樂趣。

陳思吟說，許多孩童甚至年輕人沒親眼看過田裡的白蘿蔔，更沒有拔蘿蔔的經驗，她希望開放蘿蔔田，讓大人陪小朋友下田，體驗田間景致，體驗在地農民採收蘿蔔過程。

她說，白玉蘿蔔相較傳統白蘿蔔體型較小但口感較好，傳統蘿蔔纖維質地較硬，烹飪時間較長，白玉蘿蔔煮湯依爐火大小只要10到20分鐘就熟透，且拿來醃蘿蔔乾也不必削皮，口感也不差。　

陳思吟表示，會準備大袋子讓民眾裝蘿蔔，會準備一個大袋子，每袋裝滿只收1百元，有興趣民眾可打電電0986145373聯絡，或找康世銓電話0986522859。

另新市區永就里遠東科大附近，今明兩天也有蘿蔔田開放拔蘿蔔，秤重每台斤20元或者一個大袋100元，聯絡可打電話0936371755找高太太。

台南新市白蘿蔔成熟，農民開放民眾下田採收產地價俗賣。記者周宗禎攝影
台南新市白蘿蔔成熟，農民開放民眾下田採收產地價俗賣。記者周宗禎攝影

農民 親子 青年

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