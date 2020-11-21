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布袋鎮新秘境厝味碧沙街 舊街打造人文藝術魅力景點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街

嘉義縣沿海布袋鎮獲交通部觀光局選為明年經典小鎮，推動深度旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處去年利用關稅局布袋留置所舊址，打造濱海歷史小鎮「五四三布袋小鎮展示所」（故事館），今年再邀多位裝置藝術家以在地文史故事美食元素，將老街碧沙街打造成人文藝術魅力街道，28日周末開幕，舉辦「布袋五四三海口市集」，歡迎民眾賞玩。

縣長翁章梁、布袋出身的立委蔡易餘，透過影片、拍照打卡，為布袋五四三厝味碧沙街宣傳，這處秘境新景點，是拍網美照打卡好地點，原本被拆除一半老舊建築牆面，在藝術家們巧思下，老厝展現新風貌，一樣的景，全新的感受，搭配鄰近的「布袋小鎮展示所」，參觀順遊高跟鞋教堂、布袋漁市等景點！

尤其現在歲末是烏魚子、螃蟹產期，來賞遊吃海鮮正得時候，雲嘉南濱海管理處說，布袋543海口市集定28周末上午11點至下午5點，在碧沙街（東宮廟至嘉應廟間）登場，活動內容豐富精采，有「馬路變畫布、馬路瘋塗鴉」，讓孩子盡情享受塗鴉樂趣

「海口市集」近40組布袋及各地特色店家，優質伴手禮、甜點、鹹食、特色飲品、飾品手作、手作DIY體驗等；「吹風聽音樂」邀多組在地團隊與表演藝人接力表演；「趣味限定遊戲海口囝仔的彈珠爭霸戰」。

「布袋+清水海線聯名狂歡塗鴉創作」，台中海線本土風格派塗鴉代表Seazk、BlackZao現地噴灑6米長巨型畫布，難得一見的現地即興創作；特別企畫「市集限定-復刻海味餐盒」布袋長輩口袋隱藏的家常菜，由海口總鋪師推出「創意海味」，讓大家品嘗布袋居民的青春酸甜苦辣回憶。詳情內容可上臉書「布袋五四三厝味碧沙街」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道，28日開幕辦海口市集。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道，28日開幕辦海口市集。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道，立委蔡易餘(中)與居民拍照宣傳。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道，立委蔡易餘(中)與居民拍照宣傳。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀多位裝置藝術家以布 袋鎮碧沙街在地文史故事美食元素，將老街打造成人文藝術魅力街道。圖／ 取自臉書布袋五四三厝味碧沙街

高跟鞋教堂 藝術家 甜點

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