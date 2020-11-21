布袋鎮新秘境厝味碧沙街 舊街打造人文藝術魅力景點

嘉義縣沿海布袋鎮獲交通部觀光局選為明年經典小鎮，推動深度旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處去年利用關稅局布袋留置所舊址，打造濱海歷史小鎮「五四三布袋小鎮展示所」（故事館），今年再邀多位裝置藝術家以在地文史故事美食元素，將老街碧沙街打造成人文藝術魅力街道，28日周末開幕，舉辦「布袋五四三海口市集」，歡迎民眾賞玩。

縣長翁章梁、布袋出身的立委蔡易餘，透過影片、拍照打卡，為布袋五四三厝味碧沙街宣傳，這處秘境新景點，是拍網美照打卡好地點，原本被拆除一半老舊建築牆面，在藝術家們巧思下，老厝展現新風貌，一樣的景，全新的感受，搭配鄰近的「布袋小鎮展示所」，參觀順遊高跟鞋教堂、布袋漁市等景點！

尤其現在歲末是烏魚子、螃蟹產期，來賞遊吃海鮮正得時候，雲嘉南濱海管理處說，布袋543海口市集定28周末上午11點至下午5點，在碧沙街（東宮廟至嘉應廟間）登場，活動內容豐富精采，有「馬路變畫布、馬路瘋塗鴉」，讓孩子盡情享受塗鴉樂趣

「海口市集」近40組布袋及各地特色店家，優質伴手禮、甜點、鹹食、特色飲品、飾品手作、手作DIY體驗等；「吹風聽音樂」邀多組在地團隊與表演藝人接力表演；「趣味限定遊戲海口囝仔的彈珠爭霸戰」。