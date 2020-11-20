一期稻作是否休耕將宣布 農糧署：已研擬配套措施

農糧署長胡忠一今天到雲林縣西螺鎮關心二期稻作濕穀收購情況，針對農委會下週宣布明年一期稻作是否休耕，胡忠一說，內部已研擬好配套措施，如有休耕將彌補相關業者損失。

桃竹苗地區因為水情吃緊，導致1.9萬公頃農田停灌，但由於少雨狀況持續，外界關注明年全台一期稻作是否會休耕。

胡忠一提到，農委會依據經濟部水利署的全台雨水情預測後才會發布是否休耕，由於一期稻作休耕牽涉農民、育苗業者、採收業者、公糧倉庫等產業鏈，農糧署內部已做好沙盤推演，研擬好相關配套措施，如有休耕將彌補相關業者的損失。

胡忠一今天在農糧署中區分署長姚士源等人陪同下到西螺鎮農會訪視二期稻作濕穀收購情況，肯定西螺鎮農會穩定濕穀價格，保障農民的權益。

雲林地區的稻作收成量與去年同期持平，而目前濕穀收購價格濕度28度的每百台斤新台幣950元，相較去年同期價格略低。

胡忠一告訴中央社記者，二期稻作濕穀價格屬合理範圍，原因在於部分為再生稻，或是民間碾米廠因為預期心理，擔心桃竹苗地區休耕的稻米進入到市場，而不願意購買。

雲林縣民間碾米廠業者私下透露，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，一期稻作販售情況不佳，糧倉內還有5成以上的庫存，現在桃竹苗地區休耕，原要繳交公糧的濕穀可能會流到市面，所以市場疲乏。