全國空品淨化區認養單位評比 台南獲獎數全國第一

環保署今天舉行空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮，台南市有6單位獲獎，成績全國第一。其中，七股區竹橋里辦公處與學甲區光華里辦公處認養維護的空品淨化區，將髒亂點打造成各具特色的美麗綠帶、生態廊道，獲得特殊貢獻獎。

獲獎的6處優良認養單位分別為，七股區竹橋里辦公處（特殊貢獻獎）、學甲區光華里辦公處（特殊貢獻獎）、善化嘉北里辦公處（優勝獎）、新營太子社區發展協會（優勝獎）、山上社區發展協會（優勝獎）、南區文南里辦公處（佳作）。

市長黃偉哲表示，空氣品質淨化區是指設置淨化空氣植栽的綠化區域，以減緩揚塵、廢棄物、噪音等人為環境污染。台南市共6個社區獲獎，獲獎數全國第一，最要感謝里長、社區志義工的努力，大家歡喜做、甘願受，長年無私的付出，才有美麗的成果。

環保局長謝世傑說，設置綠化點，對淨化與提升空氣的效益不容小覷，台南市共設置238處淨化區，總面積近80公頃，每年CO2淨化量近2千公噸，109年整體藍天日數比例截至10月為83.03%，與去年度同期75.87%相比，增長了7.16%，期盼更多單位加入淨化區認養行列，以實際行動讓環境更美好。

竹橋里長張靜堯帶領志義工清除臨海髒亂帶的雜草、廢棄物，還規畫出結合自行車道、步道、翠綠喬木灌木的美麗綠帶，已連續6年獲環保署優良認養單位獎。