快訊

中選會：桃市議員王浩宇罷免案成立 明年1月16日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國空品淨化區認養單位評比 台南獲獎數全國第一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
學甲區光華里辦公處將髒亂點營造成水岸生態廊道，獲得空氣品質淨化區優良認養單位特殊貢獻獎。圖／南市環保局提供
學甲區光華里辦公處將髒亂點營造成水岸生態廊道，獲得空氣品質淨化區優良認養單位特殊貢獻獎。圖／南市環保局提供

環保署今天舉行空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮，台南市有6單位獲獎，成績全國第一。其中，七股區竹橋里辦公處與學甲區光華里辦公處認養維護的空品淨化區，將髒亂點打造成各具特色的美麗綠帶、生態廊道，獲得特殊貢獻獎。

獲獎的6處優良認養單位分別為，七股區竹橋里辦公處（特殊貢獻獎）、學甲區光華里辦公處（特殊貢獻獎）、善化嘉北里辦公處（優勝獎）、新營太子社區發展協會（優勝獎）、山上社區發展協會（優勝獎）、南區文南里辦公處（佳作）。

市長黃偉哲表示，空氣品質淨化區是指設置淨化空氣植栽的綠化區域，以減緩揚塵、廢棄物、噪音等人為環境污染。台南市共6個社區獲獎，獲獎數全國第一，最要感謝里長、社區志義工的努力，大家歡喜做、甘願受，長年無私的付出，才有美麗的成果。

環保局長謝世傑說，設置綠化點，對淨化與提升空氣的效益不容小覷，台南市共設置238處淨化區，總面積近80公頃，每年CO2淨化量近2千公噸，109年整體藍天日數比例截至10月為83.03%，與去年度同期75.87%相比，增長了7.16%，期盼更多單位加入淨化區認養行列，以實際行動讓環境更美好。

竹橋里長張靜堯帶領志義工清除臨海髒亂帶的雜草、廢棄物，還規畫出結合自行車道、步道、翠綠喬木灌木的美麗綠帶，已連續6年獲環保署優良認養單位獎。

學甲區光華里，則在里長邱益在、志工隊長陳石龍的帶領下，認養髒亂點空地並結合既有埤塘，營造水岸生態廊道，成為每年蜀葵花季的打卡熱門景點。

七股區竹橋里辦公處將髒亂點打造為美麗綠帶，獲得空氣品質淨化區優良認養單位特殊貢獻獎。圖／南市環保局提供
七股區竹橋里辦公處將髒亂點打造為美麗綠帶，獲得空氣品質淨化區優良認養單位特殊貢獻獎。圖／南市環保局提供

認養 義工 空氣品質

延伸閱讀

影／台中跨年會不會放煙火？ 新聞局視空品狀況評估

不要被好天氣騙了！彰化雲林沿海空品其實拉紅色警戒

台中市空汙改善 台電建議市長協助推動新建燃氣機組

空品不良季節來臨 南投縣要求企業加入空汙防治

相關新聞

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

日前《聯合報》報導雲林縣西螺鎮農會存款突破180億，有些會員身家上千萬，當中還有上億的「隱形富豪」，而這些會員身分通通都是農民，新聞一出引起各界關注，議題也在網路上發酵，就有網友發文吐嘈台北天龍人「瘦死的駱駝還是比馬大」。

惡質汙染！ 兩家工廠罰不聽 南市使殺手鐧

台南市環保局昨晚在永康區查獲兩家工廠嚴重違反水汙法及廢清法，其中一家為金屬表面處理業者，廢水處理設施早已被環保局勒令停工...

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

台南市立自由車場館年久失修，國民黨南市議員林美燕表示，不僅雜草叢生、車道破損，甚至出現超大的波浪車道，讓許多自行車友相當傻眼...

北港星巴克今開張星迷搶購三寶 結合宗教建築超療癒

星巴克雲林北港店今天開幕，一早許多星迷就排隊等候進場，這座以雙手合十的外觀設計與北港朝天宮宗教相互呼應的流線建築，獨特又...

雨下錯地方！台南水庫缺水 安南區白蘿蔔卻腐爛災情慘

閃電颱風帶來降雨，臺南市安南區蘿蔔因植株浸水，地上部分黃化萎凋、地下根莖腐爛，受損嚴重，市長黃偉哲指示農業局依農業天然災...

一期稻作是否休耕將宣布 農糧署：已研擬配套措施

農糧署長胡忠一今天到雲林縣西螺鎮關心二期稻作濕穀收購情況，針對農委會下週宣布明年一期稻作是否休耕，胡忠一說，內部已研擬好...

全國空品淨化區認養單位評比 台南獲獎數全國第一

環保署今天舉行空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮，台南市有6單位獲獎，成績全國第一。其中，七股區竹橋里辦公處與學甲區光華...

連8年不間斷！台南新營警友會頒發警察子女獎學金　

台南市新營分局警友會辦事處為鼓勵分局同仁子女認真學習，辦事處副主任王耀鴻今天到分局頒發獎學金，以實質的行動表達對同仁的支...

參訪雲林被解讀下鄉試水溫 鄭文燦：我專心當市長

桃園市長鄭文燦今天到雲林縣參訪企業及莿桐鄉農會，並至西螺福興宮參拜，目前外傳內閣12月將改組，鄭呼聲高，是閣揆的熱門人選...

奇美博物館推出「聖誕週末」活動 將送獨家防疫口罩

奇美博物館今天公告「聖誕週末」 活動12月12日登場，將贈送「獨家聖誕防疫口罩」，並首度推出戶外聖誕電影與聖誕舞會、聖誕...

腳踏車沒照明易釀禍 熱心人捐90萬幫雲林學子裝好裝滿

雲林縣議員蔡東富上周質詢時指出，斗南最近曾有汽車駕駛被騎腳踏車的學子嚇到，原因是腳踏車上沒裝任何照明燈，容易造成交通事故...

因應乾旱台南市鼓勵申請「管路灌溉」 最高補助40萬

因應乾旱，台南市將配合農田水利署辦理管路灌溉設施補助，在農田水利署嘉南管理處各水利工作站受理申請，每一農戶最高可補助40...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

不怕疫情衝擊 林義守宣布「義享天地」下月25日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。