惡質汙染！ 兩家工廠罰不聽 南市使殺手鐧

台南市環保局昨晚在永康區查獲兩家工廠嚴重違反水汙法及廢清法，其中一家為金屬表面處理業者，廢水處理設施早已被環保局勒令停工，負責人並遭移送地檢署偵辦，卻仍私自操作設備，環保局依水汙法開單告發，並函送偵辦。另一家為食品工廠，廢汙水溢流到廠區內，除開單告發並命令立即改善，若再有類似情事將按次連續處罰。

遭重罰的金屬表面處理工廠早已在7月份，廢水處理設施被勒令停工，16日環保局主動邀集南區督察大隊及保七總隊聯合稽查，發現廠商未遵循停工命令，保七總隊將廠商移送地檢署偵辦。昨晚稽查又發現廠商仍舊操作廢水設施。另查獲該工廠未提出廢水貯留許可申請，最高可處300萬元以下罰鍰。

另家食品工廠，今年10月間也曾因違反水汙法遭環保局重罰405萬元並函請環保署廢止廢水專責人員證照，該廠雖已提送改善計畫，19日夜間稽查另外發現廠商未妥善收集廢汙水，致溢流於廠區內，廢汙水雖未排出廠外，仍已違反水汙法規定，環保局命令立即改善並將開單告發，最高可處600萬元以下罰鍰。

兩家工廠都未依規定貯存廢棄物，其中食品工廠更有廢棄物上網申報不一致情形，違反廢清法規定，最高可處新台幣300萬元以下罰鍰，已要求限期改善若仍未完成，將按次連續處罰。

環保局長謝世傑表示，絕不允許惡劣廠商挑戰政府執法的公權力，事業單位千萬不要抱持僥倖的心態，以身試法，環保局會持續監測河川水質並24小時待命稽查，未來民眾若有發現違法情事，可撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。