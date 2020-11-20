連8年不間斷！台南新營警友會頒發警察子女獎學金　

台南市新營分局警友會辦事處為鼓勵分局同仁子女認真學習，辦事處副主任王耀鴻今天到分局頒發獎學金，以實質的行動表達對同仁的支持。108年度第2學期新營分局同仁子女計有36位符合申請資格，總核發「子女獎學金」共計6萬3千元。

新營警友會辦事處自101年起在每學年學期末受理新營分局同仁子女獎學金申請，是長期以來有感警察同仁因為工作性質，常常無法陪伴在家人身邊，身為警職人員的子女，往往更加獨立，更加懂事，本於「愛屋及烏」的出發點，將對同仁的疼惜及支持，延伸到同仁子女，要做警察同仁子女的後盾，歷次申請獎學金的同學成績也都非常優異，並以此為榮。

新營分局分局長斯儀仙表示，到任不久一知道新營分局的同仁有這樣的福利，馬上打電話給兒子分享這個好康，鼓勵兒子加油。非常感謝新營警友辦事處長期對同仁子女的關愛，給予信心、勇氣及實質的鼓勵。同仁們執法的路上有民眾的支持，更能勇往直前，做對的事，依法行政，警察也會努力成為民眾最好的靠山。