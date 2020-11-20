參訪雲林被解讀下鄉試水溫 鄭文燦：我專心當市長

桃園市長鄭文燦今天到雲林縣參訪企業及莿桐鄉農會，並至西螺福興宮參拜，目前外傳內閣12月將改組，鄭呼聲高，是閣揆的熱門人選，今天一連串的行程更被外界解讀是下鄉布局，鄭受訪時仍老話一句，強調「我專心當市長」，晚上7點他將和總統蔡英文一同前往台西安西府，參加230公尺米製巨龍開光點睛典禮。

鄭文燦上午主持完桃園市第六次抗旱應變會議後，隨即南下到雲林參訪，第一站來到專門製產牙籤刷的斗六德晃公司，第二站到莿桐鄉農會，與總幹事張鈺萱進行品牌化對談及交流，鄭文燦大讚「雲林果真地靈人傑！生產力及創造力完全不輸六都，今天參訪滿載而歸」。

始終笑容滿面的鄭文燦，參訪空檔接受媒體訪問，對於目前各界熱議內閣12月若改組，他是接掌閣揆的人選之一，加上此次下鄉也被外傳是到地方試水溫，準備為下屆總統大選提前布局，不過對於這些傳聞，鄭仍僅回應「我專心當市長」，未再多做說明。