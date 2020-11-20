北港星巴克今開張星迷搶購三寶 結合宗教建築超療癒

星巴克雲林北港店今天開幕，一早許多星迷就排隊等候進場，這座以雙手合十的外觀設計與北港朝天宮宗教相互呼應的流線建築，獨特又顯眼，空間寛敞、聎高的格柵天花板，搭配北港剪紙大師葉成豐創作的紙藝壁面，午后坐享一杯香咖啡超療癒，星巴克與鄰近的秀泰影城和家樂福結合為雲林沿海最大的購物休閒商城。

位在北港外環道華南路的星巴克，在星迷百般期待下今天開幕，一大早店前排滿等候進場的民眾，從嘉義趕來拔得頭籌的黃小姐說，北港店很具特色，網友爭相走告，能成為第一位進店客人，很感欣悅，她一口氣買了三個「星杯」。

店長李炎祖說，北港是國內宗教重鎮，所以北港店整體建築以雙手合十的宗教意象設計，外觀延伸至室內紙雕壁面、格柵天花板，仿寺廟的古樸色系，虔誠莊重，蘊含歷史文化風格。

李炎祖說，內部牆面特邀請北港當地也是小吃店老闆的紙雕大師葉成豐，匠心獨運，將星巴克咖啡的生長過程，咖啡樹、咖啡花到結果、採收，相映成趣，為北港店一大特色。

北港店也是雲林首間導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案及現烤專案的門市，客人可品嘗到經典熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，以及法國直送的現烤糕點及紐西蘭優質穀物現烤餅乾。

李炎祖說，同時也以北港店建物外觀結合傳統民俗文化特色，推出香脆可口的花生巧克力杏仁捲、北港馬克杯及北港隨行卡等「北港三寶」，展現星巴克融入百年藝鎮的文化底蘊，深受收藏者喜愛。

北港店慶開幕即日起至12月3日，凡消費滿1500元即送充滿在地情調的限定版提袋、明信片及星禮程會員消費，打卡第二杯半價等優惠。