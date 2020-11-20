快訊

不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

獨／突要附陰性證明！預約採檢要等三個月 留德足球小將回不了家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美博物館推出「聖誕週末」活動 將送獨家防疫口罩

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供

奇美博物館今天公告「聖誕週末」 活動12月12日登場，將贈送「獨家聖誕防疫口罩」，並首度推出戶外聖誕電影與聖誕舞會、聖誕市集、主題展覽、音樂饗宴。12歲以下兒童免費。

奇美博物館將12月12日起連續兩個星期六日的「聖誕週末」，因應疫情憑活動票券「送獨家特製的醫療級聖誕口罩」，兩款獨家設計口罩，樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」」的摺紙線條與幾何元素，「看起來極富節慶感」。

奇美博物館表示，今年「聖誕週末」特別以「聖誕老公公來了」為主題，透過聖誕老公公的溫暖形象傳遞「希望」的力量，讓民眾不用出國就能感受置身歐美的過節情境，擁有一個幸福難忘的聖誕體驗。

奇美表示，今年首推的「戶外聖誕電影」，邀請民眾坐臥在草地上，輕鬆欣賞「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」、「西雅圖夜未眠」等經典好劇。 另20場音樂舞蹈表演輪番登場，「聖誕舞蹈表演」主打Swing與街舞；「精緻音樂饗宴」匯集弦樂、管樂、爵士樂等多元曲風，活動首日更祭出台灣第一代管風琴「現聲」演奏。擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」為最早來臺的兩座管風琴之一，1964年由美國海軍運送來台，安置於台南神學院，後由奇美修復保存，目前於奇美博物館展出，此次將首度在博物館公開演奏，重現其莊嚴神聖的昔日風華。

希望小提琴主題限定展　分享艱難環境下最動人的故事 活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。配合「希望」主軸，常設展首度舉辦「希望小提琴」主題限定展，三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的作品，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。

「聖誕週末」活動下午2點到晚上10點，範圍包括戶外園區及館內展廳，入園即需購票，預售250元，即日起於ibon售票系統開賣。現場票300元，12歲以下持有效證件免費入場。

奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供
奇美博物館推出「聖誕週末」活動，將送獨家防疫口罩。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 口罩 電影

延伸閱讀

84歲老婦主動脈瓣冠狀動脈狹窄、重度二尖瓣逆流 奇美救回

迎聖誕跨年搶小型聚餐市場 4人同行用餐送千元牛排

欣大轉型 口罩將外銷

沒口罩要拒載？ 日計程車司機憂客訴

相關新聞

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

日前《聯合報》報導雲林縣西螺鎮農會存款突破180億，有些會員身家上千萬，當中還有上億的「隱形富豪」，而這些會員身分通通都是農民，新聞一出引起各界關注，議題也在網路上發酵，就有網友發文吐嘈台北天龍人「瘦死的駱駝還是比馬大」。

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

台南市立自由車場館年久失修，國民黨南市議員林美燕表示，不僅雜草叢生、車道破損，甚至出現超大的波浪車道，讓許多自行車友相當傻眼...

北港星巴克今開張星迷搶購三寶 結合宗教建築超療癒

星巴克雲林北港店今天開幕，一早許多星迷就排隊等候進場，這座以雙手合十的外觀設計與北港朝天宮宗教相互呼應的流線建築，獨特又...

雨下錯地方！台南水庫缺水 安南區白蘿蔔卻腐爛災情慘

閃電颱風帶來降雨，臺南市安南區蘿蔔因植株浸水，地上部分黃化萎凋、地下根莖腐爛，受損嚴重，市長黃偉哲指示農業局依農業天然災...

參訪雲林被解讀下鄉試水溫 鄭文燦：我專心當市長

桃園市長鄭文燦今天到雲林縣參訪企業及莿桐鄉農會，並至西螺福興宮參拜，目前外傳內閣12月將改組，鄭呼聲高，是閣揆的熱門人選...

奇美博物館推出「聖誕週末」活動 將送獨家防疫口罩

奇美博物館今天公告「聖誕週末」 活動12月12日登場，將贈送「獨家聖誕防疫口罩」，並首度推出戶外聖誕電影與聖誕舞會、聖誕...

腳踏車沒照明易釀禍 熱心人捐90萬幫雲林學子裝好裝滿

雲林縣議員蔡東富上周質詢時指出，斗南最近曾有汽車駕駛被騎腳踏車的學子嚇到，原因是腳踏車上沒裝任何照明燈，容易造成交通事故...

因應乾旱台南市鼓勵申請「管路灌溉」 最高補助40萬

因應乾旱，台南市將配合農田水利署辦理管路灌溉設施補助，在農田水利署嘉南管理處各水利工作站受理申請，每一農戶最高可補助40...

嘉義市東門派出所整建何時完工？市警局：至少再2年

嘉義市議會今天市政總質詢，議員針對嘉義市東門派出所整修10年，完工日遙遙無期提出質疑，直言議員全力支持建物修復，卻因工程...

南市廚餘處理加入生力軍 高速發酵日處理60公噸

台南市斥資9200萬元興建的廚餘高速發酵設備已陸續裝設完成，除了新化場的發酵設備已試運轉，城西焚化廠的也剛完成試車，完成...

香格里拉台南布置「童話耶誕節」 今晚點燈成新景點

12月喜迎耶誕節，香格里拉台南遠東國際大飯店以「童話耶誕節」為主題妝點整個飯店，胡桃鉗圍繞在大廳高達6公尺的耶誕樹旁，彷...

斗六運動場館將改頭換面 迎接110全中運在雲林

民眾使用率極高的雲林縣斗六市立運動場、斗六棒球場等多處設施已破損不堪，立法委員林文瑞昨天下午邀集體育署副署長王水文、縣長...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。