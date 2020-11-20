奇美博物館推出「聖誕週末」活動 將送獨家防疫口罩

奇美博物館今天公告「聖誕週末」 活動12月12日登場，將贈送「獨家聖誕防疫口罩」，並首度推出戶外聖誕電影與聖誕舞會、聖誕市集、主題展覽、音樂饗宴。12歲以下兒童免費。

奇美博物館將12月12日起連續兩個星期六日的「聖誕週末」，因應疫情憑活動票券「送獨家特製的醫療級聖誕口罩」，兩款獨家設計口罩，樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」」的摺紙線條與幾何元素，「看起來極富節慶感」。

奇美博物館表示，今年「聖誕週末」特別以「聖誕老公公來了」為主題，透過聖誕老公公的溫暖形象傳遞「希望」的力量，讓民眾不用出國就能感受置身歐美的過節情境，擁有一個幸福難忘的聖誕體驗。

奇美表示，今年首推的「戶外聖誕電影」，邀請民眾坐臥在草地上，輕鬆欣賞「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」、「西雅圖夜未眠」等經典好劇。 另20場音樂舞蹈表演輪番登場，「聖誕舞蹈表演」主打Swing與街舞；「精緻音樂饗宴」匯集弦樂、管樂、爵士樂等多元曲風，活動首日更祭出台灣第一代管風琴「現聲」演奏。擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」為最早來臺的兩座管風琴之一，1964年由美國海軍運送來台，安置於台南神學院，後由奇美修復保存，目前於奇美博物館展出，此次將首度在博物館公開演奏，重現其莊嚴神聖的昔日風華。

希望小提琴主題限定展 分享艱難環境下最動人的故事 活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。配合「希望」主軸，常設展首度舉辦「希望小提琴」主題限定展，三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的作品，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。