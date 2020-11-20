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腳踏車沒照明易釀禍 熱心人捐90萬幫雲林學子裝好裝滿

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
騎腳踏車上學的學生說有完善的照明配備能讓他們上下學更安全。記者陳苡葳／攝影
騎腳踏車上學的學生說有完善的照明配備能讓他們上下學更安全。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議員蔡東富上周質詢時指出，斗南最近曾有汽車駕駛被騎腳踏車的學子嚇到，原因是腳踏車上沒裝任何照明燈，容易造成交通事故，縣長張麗善當時承諾將編列經費購置腳踏車後燈供學子裝設，不過隔日隨即收到台西鄉一名丁姓民眾自掏腰包捐90萬元予縣府，縣長張麗善今天宣布將採購5200套前、後燈及反光貼紙安裝在學子車上，守護雲林學子交通安全。

蔡東富指出，現在正逢冬季，天色約下午5點開始漸暗，有部分學生的腳踏車上沒裝照明燈或反光條，加上容易因為方便聊天而併排騎車，容易造成行經汽機車未見，恐有釀成車禍事故之虞，因此希望縣府能重視問題，為學子添購腳踏車照明燈。

張麗善當時承諾會編列經費發包採購，由於總質詢畫面有現場直播，恰好被台西鄉一名丁姓民眾得知，張麗善說，隔日她即接到該民眾的來電，表示有意捐助費用，讓縣府能為孩子添購前、後燈及反光條等全套的照明配備。

「讓選配變標配」張麗善今天在雲林縣議會宣布這項消息，她說，每套照明配備均價雖不到新台幣200元，但卻是能讓學生安全、家長放心的「光明燈」；縣府將會以最快速度發包採購，為全縣2所縣立高中、31所縣立國中及153所縣立國小，共5200名騎腳踏車上學的學生添購腳踏車照明配備，讓交通安全升值。

張麗善表示，這名熱心的丁姓民眾去年就捐助縣府2千萬，改善校園教室冷氣、課桌椅及足球門，今年度除再捐贈一萬張課桌椅，今天又再度捐款，她代表大家感謝丁姓民眾不斷的付出。

雲林縣長張麗善今天宣布將採購5200套腳踏車照明配備安裝在學子腳踏車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天宣布將採購5200套腳踏車照明配備安裝在學子腳踏車。記者陳苡葳／攝影

腳踏車 張麗善 事故

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