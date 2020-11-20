聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應乾旱台南市鼓勵申請「管路灌溉」 最高補助40萬
因應乾旱，台南市將配合農田水利署辦理管路灌溉設施補助，在農田水利署嘉南管理處各水利工作站受理申請，每一農戶最高可補助40萬元。
農業局表示，補助項目包含管路灌溉設施、調蓄設施、調節控制設施及動力抽水設備等。管路灌溉設施部分，穿孔管系統每公頃最高補助5.5萬元、噴頭系統每公頃最高補助11萬元、微噴系統每公頃最高補助16萬元、滴灌系統每公頃最高補助18萬元。
相關補助措施請農民洽詢鄰近農田水利署工作站詢問，並建議於灌溉管線施作前尋求工作站或農業改良場協助，以達到最佳節水效果。
台南水情燈號11月18日轉為黃色燈號（減壓供水），根據台灣水庫即時水情顯示，11月20日白河水庫、曾文水庫及烏山頭水庫的有效蓄水量分別為53萬噸（7.7%）、1萬2119萬噸（23.8%）、5246噸（66.6%），水情告急，為維持正常水源供應，市政府呼籲民眾共同節水與珍惜水資源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言