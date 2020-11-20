因應乾旱台南市鼓勵申請「管路灌溉」 最高補助40萬

因應乾旱，台南市將配合農田水利署辦理管路灌溉設施補助，在農田水利署嘉南管理處各水利工作站受理申請，每一農戶最高可補助40萬元。

農業局表示，補助項目包含管路灌溉設施、調蓄設施、調節控制設施及動力抽水設備等。管路灌溉設施部分，穿孔管系統每公頃最高補助5.5萬元、噴頭系統每公頃最高補助11萬元、微噴系統每公頃最高補助16萬元、滴灌系統每公頃最高補助18萬元。

相關補助措施請農民洽詢鄰近農田水利署工作站詢問，並建議於灌溉管線施作前尋求工作站或農業改良場協助，以達到最佳節水效果。