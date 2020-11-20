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嘉義市東門派出所整建何時完工？市警局：至少再2年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市東門派出所整建工程，預估至少還要2年才能完工。記者卜敏正／攝影
嘉義市東門派出所整建工程，預估至少還要2年才能完工。記者卜敏正／攝影

嘉義市議會今天市政總質詢，議員針對嘉義市東門派出所整修10年，完工日遙遙無期提出質疑，直言議員全力支持建物修復，卻因工程延宕，原向中央申請經費將被收回；市警局表示，因變更設計、預算須經文資委員審議，後續再發包，整個流程至少還要2年。

嘉義市議員蔡永泉、蔡榮豐，今天都針對東門派出所修復工程，質詢嘉義市警察局後勤科，認為東門派出所10年前就公告為歷史建築，之後開始調查研究、規劃、招標、修復工程，3年前在所長宿舍基礎挖到遺構物停工，但因為這個理由實在拖太久。

「你們要積極一點啊！」蔡永泉說，因工程延宕，原向中央申請補助的3000多萬，未完成部分500多萬要繳回文化部，未來還要再提計畫申請，這樣好的東門派出所建築一直拖著實在不捨、也很可惜。

嘉義市警局表示，依文化部來文，本案未完成部分必須繳回剩餘款524萬餘元，未完成部分須提到新年度計畫，預估需要1913萬元，相關廠商已聯繫文化局、文資委員辦理審查會議，後續再發包、施工，整個流程至少還要2年。

嘉義市東門派出所建築，為嘉義市僅存日治時期警察機關建築，興建於1930年代，日治時期為東門町派出所，之後作為東門派出所，並持續使用至1987年，2010年被登錄為嘉義市歷史建築後，修復工程多次流標，直到2017年10月開工，原預計1年後完工，因在所長宿舍下方挖掘出清朝建築遺構、文物，工程因此延宕。

嘉義 歷史建築 修復

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