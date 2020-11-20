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南市廚餘處理加入生力軍 高速發酵日處理60公噸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局完成城西焚化廠的廚餘高速發酵設備試車，驗收通過後就可試運轉。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局完成城西焚化廠的廚餘高速發酵設備試車，驗收通過後就可試運轉。記者鄭惠仁／攝影

台南市斥資9200萬元興建的廚餘高速發酵設備已陸續裝設完成，除了新化場的發酵設備已試運轉，城西焚化廠的也剛完成試車，完成驗收就可試運轉，總處理量每日60公噸的廚餘，可有效生產有機培養土及肥料，避免更多廚餘進入焚化爐，創造環保效益。

台南市環保局副局長陳幸芬表示，台南市每日廚餘量175公噸，其中60公噸由清潔車收運，回到環保局處理，其他廚餘則由企業、機關團體自行委託民間機構或養豬場處理。長期來環保局除部分熟廚餘賣給業者用來養豬，另部分生廚餘發酵製為肥料、有機培養土。

但現有的廚餘發酵方式多為人工，速度較慢，經環保署補助，今年購賣廚餘高速發酵設備，提升廚餘處理能量。其中設在新化的發酵設備已經在今年8月裝設完成並驗收通過，目前試運轉中，預計明年2月完成試運轉，日處理量20公噸。另城西焚化廠的發酵設備也在日前完成試車，等驗收通過後就試運轉，每日處理量40公噸。

台南市目前利用廚餘發酵製作有機培養土的有城西焚化廠、新化、東山、南化場，其中城西另有製作經認證的肥料。環保局表示，新的發酵設備，生、熟廚餘都可用，因此未來的重點是提升廚餘回收量，減少被當作一般垃圾，進入焚化爐。目前垃圾車後置有廚餘桶，未來將會在廚餘桶滿了後，定點收集，繼續有空桶可裝運廚餘。另加強果菜市場、一般市場的果皮、菜葉等回收，徹底有效利用廚餘，也減輕焚化爐的負擔。

廚餘 焚化爐 垃圾車

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