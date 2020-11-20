仁德農會家政班竹筒捐款15年 已捐175萬送暖助弱勢
「助貧可以一個人做很多也可以每個人都做一點點」，台南市仁德區農會家政班一群愛心婆婆媽媽，集眾人之力15年來將不顯眼的一塊錢堆壘出一座金銀山，響應北台南家扶的「寒冬送暖」活動，今天舉辦成果及愛心竹筒回娘家活動，再次合力剖竹筒取愛心，經清點計有裝滿零錢的竹筒29支，金額6萬0915元，加上紅包67個金額13萬5700元，義賣2萬1500元，全部金額是21萬8115元。
農會總幹事曾佳哲及指導員劉秀珠鼓勵家政班的婆婆媽媽們參與，農會員工也關心疫情對家扶經費籌措影響，即時捐出紅包與義賣所得，挑戰全台捐款第一個逾150萬的愛心農會，美事再添一樁。
曾佳哲表示，家政班員95年即認養「竹筒愛心撲滿」，15年行善不曾間斷，充分發揮銅板傳愛積沙成塔的精神，「這麼有意義的活動一定會繼續辦下去」。為帶動現場氣氛，曾佳哲率先捐贈 紅包，也號召農會員工響應捐款。
仁德農會家政班屢獲獎項，而劉秀珠優異的表現今年也獲得第一屆「幸福農村全推奬」楷模，劉秀珠的善心也影響了家人，大姐響應捐5000元紅包。
北台南家扶主任莊淑惠表示，15年不間斷實在不易，仁德農會是十分具有溫度，十分感謝善舉，今年受到疫情影響，家扶在籌措歲末冬暖活動經費時也碰到困境，活動即將於12月6日舉辦但目前仍缺經費約63萬元，正愁眉不展擔心開天窗之際，能獲得仁德農會剖竹筒回娘家的經費贊助，無疑是及時雨，也呼籲社會大眾一起參與家扶的寒冬送暖計畫，內容包括發放助學金、送弱勢家庭家庭禮物 (棉被或枱燈或整埋箱或料理鍋)及民生物資等。北台南家扶連絡電話06-6324560。郵政劃撥帳號00356321(註明冬暖活動經費)。
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