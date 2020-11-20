香格里拉台南布置「童話耶誕節」 今晚點燈成新景點

12月喜迎耶誕節，香格里拉台南遠東國際大飯店以「童話耶誕節」為主題妝點整個飯店，胡桃鉗圍繞在大廳高達6公尺的耶誕樹旁，彷彿置身歐洲國度，今晚將進行耶誕樹點燈儀式，預期成為新的拍照打卡景點。

飯店指出，今年以「童話耶誕節」為主題，帶來國外經典芭蕾舞劇中的胡桃鉗，身穿各式繽紛服裝，圍繞在6公尺的耶誕樹旁，另外還有耶誕小屋，彷彿置身在歐洲耶誕過節氛圍。一踏入飯店，即可看到耶誕老公公搭著紅色雪橇，整個12月「童話耶誕節」將成為台南耶誕節熱門景點之一。

今天「愛與希望」耶誕點燈儀式將由飯店總經理周麗華點亮台南市內最高耶誕樹，並邀請鄭如砡與葉蓁蓁帶領直笛鋼琴樂團溫馨開場，台灣基督長老教會南門教會獻唱耶誕祝福樂曲，傳遞佳音給所有民眾。

飯店公關經理卜怡筠表示，2020年是個充滿挑戰的一年，因為愛讓每個人緊密在一起，耶誕樹點燈儀式是飯店每年的重要活動，透過簡單隆重儀式表達感恩的心、傳遞祝福的心意，同時也讓因工作無法返鄉過節的國際賓客體驗台南濃厚的人情味。