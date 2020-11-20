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台南出現超大波浪道路 車友酸：難道是在做極限運動？

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市立自由車場館年久失修，車道破損不堪。圖／台南市議員林美燕提供
台南市立自由車場館年久失修，車道破損不堪。圖／台南市議員林美燕提供

台南市立自由車場館年久失修，不僅雜草叢生、車道破損，甚至出現超大的波浪車道，讓許多自行車友相當傻眼，質疑難道在進行極限運動，國民黨南市議員林美燕表示，市府應盡快改善設施，維護環境、降低安全疑慮。市府表示，已送計畫到中央申請前瞻2.0經費，努力爭取中。

林美燕今天在議會質詢時指出，位在南區的台南市立自由車場館興建於民國59年，為台灣首座標準400公尺碟型自由車場競賽場地，已使用近50年，但年久失修，車道破損、雜草叢生，還有嚴重的波浪車道，光用眼睛看就覺得危險，不知道的人還以為來到特技場。

林美燕說，日本的自由車場館歸畫完善，屋頂以自然採光，中央區域可供其他球類運動使用，並有1800席座位，使用者付費。台南市立自由車場館雖然由認養單位台南市體育總會自由車委員會積極整理環境，每年舉辦活動讓孩子運動，但整體場館和別人比還是感到汗顏，市府應想辦法改善設施，朝向選手訓練、比賽、越野車及滑步車休閒體驗等多元使用為目標，打造一處可供訓練、休閒活動使用的多用途運動場。

市長黃偉哲看到「波浪道路」照片時說「這是自由車場，不是極限車場」，會積極改善。教育局長鄭新輝表示，因自由車場館沒有使用執照，過去評估要修繕都無法達到理想，目前有送計畫爭取前瞻2.0經費1.12億元，希望能順利獲得這筆預算。

台南市立自由車場館年久失修，竟出現嚴重的「波浪道路」。圖／台南市議員林美燕提供
台南市立自由車場館年久失修，竟出現嚴重的「波浪道路」。圖／台南市議員林美燕提供

車道 認養

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