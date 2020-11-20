斗六運動場館將改頭換面 迎接110全中運在雲林

民眾使用率極高的雲林縣斗六市立運動場、斗六棒球場等多處設施已破損不堪，立法委員林文瑞昨天下午邀集體育署副署長王水文、縣長張麗善等人到場會勘，經林文瑞爭取下，體育署今同意撥款5500多萬預算整修，也為迎接明年全中運在雲林做足準備。

斗六市立運動場位在鎮東國小旁，除有一座400公尺跑道的戶外田徑場，還有跳遠場區、投擲練習場區、司令台、觀眾席等設施。

斗六市長林聖爵指出，場內設施完善，不過因前往運動的民眾多，長期使用下造成司令台周邊破損，遇雨易積水，跑道面也有多處損毀，甚至設施壞掉已不堪使用，希望相關單位能協助修繕。

林文瑞現勘後表示，斗六運動場400M跑道將重鋪PU跑道面層，投擲區鐵餅鏈球共用護籠、撐竿跳槽箱及蓋板、鉛球場及鐵餅擲球圈、跳遠區跳遠及三級跳起跳板等一併更新，3000M障礙池及蓋板、中央草皮原有草坪低割及表土除雜、補植草毯、灌溉系統及司台前周邊外圍區整修，和沙坑帆布加掛座；此外斗六棒球場因也須全面翻修，總經費共需5500多萬元。

林文瑞說，希望藉此次經費打造全國最優質的運動場館，除迎接全中運，提供來自全國的選手到雲林參賽有個舒適、美觀的環境使用，在平時就有如此安全的公共設施，也能提升民眾運動意願，希望吹起一股健康活力的運動風氣。 雲林斗六市立運動場跑道多數毀損，不堪使用。記者陳苡葳／攝影