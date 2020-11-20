台南德高鼓術團10連霸 校長：鼓已破損亟待更換

台南市東區德高國小鼓術團日前參加全市傳統藝術比賽，獲得特優，創下10連霸紀錄。今天該校國術團以精采的演出，展現成果。卻也面臨部分鼓破損，亟待整修的問題。

校長劉裕承表示，鼓術團成軍以來，在歷任校長和師長的悉心陪伴指導下，從100年至108年連續9年獲得台南市傳統藝術比賽鼓術組優等。今年他接任校長後，德高鼓術團也立下目標，希望再創佳績，朝連續10年優勝的目標邁進。

他說，11月中旬比賽前夕，德高國小鼓術團也獲邀多場演出，如文化局辦理「驛藝生輝追雲去」紀念台南火車站120週年歷史文化的系列活動開場表演。但比賽前，剛好六年級有畢業旅行，8名成員無法參加重要的團練，也為能否10連霸添加變數。但這些小朋友，即使在畢旅也不忘自我練習，最終團隊獲得特優，一舉達標並再創顛峰。

德高國小鼓術團於民國89年成立「教師團」，91年成立「師生團」；96年蛻變為傳統藝術學生團。目前團員由二到六年級小朋友所組成，學生不必繳交學費，由學校籌募經費，提供小朋友多元學習的機會，其中榮譽會長陳明益，定期捐助大力支持。鼓術團目前外聘「十鼓擊樂團」專職教師徐惠珍擔任技術指導，並由校內的老師張瓊慧、黃文博老師協助組訓。

迎接10連霸，鼓術團今天在校內表演，展現成果，並邀請前任校長，目前擔任復興國小校長的陳茂盛、西門國小主任蔡文都回娘家一同見證榮耀特別回校傳承技藝的學長姐張世諭、莊旻宸也回校同慶。