衛福部稽查嘉義縣12件水產加工食品 1件鮑魚不合格

嘉義縣衛生局為確保水產品衛生安全，落實源頭管理，配合衛福部食品藥物管理署執行水產加工食品HACCP稽查專案，日前針對縣內9家水產加工食品製造業，進行稽查抽驗，稽查結果，2家未依食品安全衛生管理法規定，設置衛生管理人員及食品技師，各裁處3萬元罰鍰。

另，抽驗產製冷凍鮭魚等產品12件，檢驗動物用藥殘留、過氧化氫、硼酸等，1件鮑魚檢出動物用藥多重殘留，包括三甲氧芐安嘧啶0.03ppm、磺胺甲基噁唑0.03ppm（限量標準，不得檢出），移請宜蘭縣政府衛生局裁處，其餘11件都符合規定。

這次稽查重點除針對水產食品業，實施食品安全管制系統準則（HACCP）外，還查核食品良好衛生規範準則 (GHP)、食品業者登錄、食品追溯追蹤系統/非追不可 (電子申報資訊)、強制檢驗、食品安全監測計畫及產品標示，並依食安法，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應設置衛生管理人員及專門職業人員等管理項目。