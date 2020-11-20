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衛福部稽查嘉義縣12件水產加工食品 1件鮑魚不合格
嘉義縣衛生局為確保水產品衛生安全，落實源頭管理，配合衛福部食品藥物管理署執行水產加工食品HACCP稽查專案，日前針對縣內9家水產加工食品製造業，進行稽查抽驗，稽查結果，2家未依食品安全衛生管理法規定，設置衛生管理人員及食品技師，各裁處3萬元罰鍰。
另，抽驗產製冷凍鮭魚等產品12件，檢驗動物用藥殘留、過氧化氫、硼酸等，1件鮑魚檢出動物用藥多重殘留，包括三甲氧芐安嘧啶0.03ppm、磺胺甲基噁唑0.03ppm（限量標準，不得檢出），移請宜蘭縣政府衛生局裁處，其餘11件都符合規定。
這次稽查重點除針對水產食品業，實施食品安全管制系統準則（HACCP）外，還查核食品良好衛生規範準則 (GHP)、食品業者登錄、食品追溯追蹤系統/非追不可 (電子申報資訊)、強制檢驗、食品安全監測計畫及產品標示，並依食安法，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應設置衛生管理人員及專門職業人員等管理項目。
衛生局代理局長趙紋華說，水產品含豐富動物性蛋白質，脂肪平均含量較肉類低，被國人視為高營養價值食品；依食安法規定，經公告水產加工食品業應符合食品安全管制系統準則 (HACCP)規定，業者應藉危害分析與重要管制點，落實監測管控，將潛在危害消除或降到最低，事前監控、預防勝於事後檢驗，呼籲食品業者落實自主管理，查獲違反食安法，依法嚴辦。
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