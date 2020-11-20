台南設12處智慧有聲號誌 引導視障者過馬路

為引導視障者過馬路，台南市交通局去年在東區小東路林森路口、台南火車站前圓環成功路口、火車站前圓環中山路口等3處建置新式智慧有聲號誌，今年擴大建置，在新營火車站前圓環、民治市政中心旁等9處路口增設號誌，打造友善路口交通環境。

交通局長王銘德表示，去年建置3處符合視障朋友需要的新式智慧視障有聲號誌後，獲得視障團體肯定，並希望能擴大建置更多的路口。

今年向中央申請補助經費，依據視障團體及專業定向師的需求建議，在新營區火車站圓環、新營區民治路健康路口、新營區民治路府西路口、東區勝利路小東路口、中西區中山路西華南街口focus百貨前、中西區五妃街與健康路一段170巷口、南區健康路與體育路口、安平區建平路與永華路二段口、東區大學路前鋒路口火車站後站前等9處路口完成增設視障友善號誌。

王銘德說，智慧有聲號誌的路口是依據視障團體及定向師導向選定，除了過去傳統式聲音告知外，還可透過手機App開啟藍牙連結路口的行人號誌，當感應到視障者抵達路口時就能自動定位，自動語音播報路名、紅綠燈剩餘秒數等，並配合增設路口導引標線、導盲磚、斜坡道等設施來引導視障朋友安全通過馬路。

王銘德指出，未來會依照現階段的成效來做改善，例如修改有聲號誌系統介接行車管制號誌系統接線方式、綠燈剩餘秒數提供改採即時式，以大幅提升穿越路口的安全與便利性。