台南新營區公所與19業者簽訂「救災物資預置籌購合約」

台南市新營區公所為健全新營區災害防救體系，讓民眾在受災時獲得妥善照顧，迅速提供災民服務與安全舒適的收容場所及維生必需之糧食物資，今天上午10時在巴特里食品新營店與19家公司（由6家代表）簽訂「110年救災物資預置籌購合議約定」，業者願意提供糧食類、衣物類、寢具類、日用品類及其他民生必需品供受災居民寵物暫時寄宿安置、醫療診治及糧食物資，合約簽訂至112年1月17日止。

新營區長魏文貴表示，為了擴充新營區災害物資儲備能量、因應災害發生時及早規畫、未雨綢繆避免陷入缺貨窘境，考量災民的三餐及生活所需物資，特協調新營地區上好飯等19家商店業者支援，今天有家樂福新營店等6家廠商代表展示該公司提供之物資，有糧食、衣物、日用品、寢具及其他民生必需品（尿布、奶粉、衛生棉、衛生紙及藥品等）。

魏文貴指出， 防救災工作「沒有最好，只有更好」，只有保持警覺、不斷精進，才能提升應變能力，社會多盡一份心力；台南市政府災害防救辦公室感謝業者的協助及參與，加入台南市災害防救體系，共同守護台南市。。

新營區公所已與8家熟食供應業者簽訂物資支援協定，另與後壁區卡多利亞食品股份有限公司及東山區嘉珍食品加工廠2家簽訂便當供應；也做好15處避難收容處所，並與轄內的旅宿業者及養護機構簽訂支援協定，以解決災民收容的問題。