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嘉義縣定古蹟朴子警分局遷建動土 古蹟郡役所修復活化
有「迷你版總統府」之稱的嘉義縣定古蹟、朴子警分局（含朴子派出所）辦公廳舍遷建工程，上午在遷建預定地四維路1段朴子市公所旁，舉行動土典禮，預定111年6月27日完工，縣長翁章梁說，古蹟東石郡役所將修復活化利用，他指示文化觀光局與市公所討論。
朴子分局辦公廳舍建物老舊破損維修不易，遇雨漏水，影響員警辦公，市公所無償提供新建廳舍用地，縣府編1億3千2百萬元預算給警局遷建，碰上缺工建材漲，流標5次，縣府追加1千2百萬元，縣局重新招標，由台南佳榮營造公司得標。
上午動土典禮冠蓋雲集，縣長翁章梁、警察局長廖宗山及分局轄區副議長陳怡岳、議員李國勝、黃嫈珺、姜梅紅、蔡奇璋，朴子市長吳品叡、東石鄉長林佳瑩、六腳鄉長陳川崎等來賓，共同焚香祭拜動工順利，持圓鍬動土。
分局由佳榮營造公司承攬施工，工程總樓地板面積4249.36平方公尺(約1285坪），興建地上4層廳舍，總工程費1億4400萬元，預計111年6月竣工，完工後可改善員警辦公執勤環境，有效因應多元化生活圈治安維護需求，提升為民服務效能。
縣定古蹟分局東石郡役所有行政與警務複合功能，2層建築包含事務室、扇形拘留所及大禮堂等，歷經世變滄桑，大體保存當時風貌，是縣內僅存日治時期層級最高官署，歷史文化豐富，翁章梁說，分局遷建後，會啟動修復工程，規畫活化利用。吳品叡期待古蹟規畫做故事館兼咖啡廳等多功能用 途。
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