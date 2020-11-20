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雨下錯地方！台南水庫缺水 安南區白蘿蔔卻腐爛災情慘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區蘿蔔發生雨水太多損害達到20%以上。圖／農業局提供
台南市安南區蘿蔔發生雨水太多損害達到20%以上。圖／農業局提供

閃電颱風帶來降雨，臺南市安南區蘿蔔因植株浸水，地上部分黃化萎凋、地下根莖腐爛，受損嚴重，市長黃偉哲指示農業局依農業天然災害救助辦法查報，籲請中央列為現金救助及低利貸款地區。

 農業局昨天日邀集臺南區農業改良場、農糧署南區分署及安南區公所等單位組成勘查小組，前往安南區蘿蔔田區勘災，勘查結果顯示，安南區蘿蔔因受閃電颱風影響導致植株浸水，地上部分黃化萎凋、地下根莖腐爛，損害程度達到全區20%，符合災損救助標準，農業局立即依勘查結果提報農糧署，爭取列為現金救助及低利貸款災區。

 農業局表示，農業天然災害現金救助及低利貸款，必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物全區損害程度達20%，經提報農糧署公告現金救助災區，於公告翌日起10日內至土地所在地公所申報現金救助。

申請低利貸款農民自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，於該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。

農業局長謝耀清呼籲，農友若遇災損請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，農民及早復耕，儘速恢復農業生產，維護農民權益。

台南市安南區蘿蔔發生雨水太多損害達到20%以上。圖／農業局提供
台南市安南區蘿蔔發生雨水太多損害達到20%以上。圖／農業局提供

閃電颱風 農民 農糧署

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