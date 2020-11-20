聽新聞
test
0:00 / 0:00
轉型農工大縣嘉縣成立新創基地 被民眾誤為就業服務站
隨著嘉義縣馬稠後產業園區後期動工，中科院民雄航太園區以及工業局中埔公館、水上南靖產業園區規畫設置，正朝轉型農工大縣發展，面對人口跌破50萬人，縣長翁章梁在議會宣示找回年輕人返鄉就業，縣府經發處參照六都，在縣治租屋成立新創基地，最近掛牌服務，民眾誤以為就業服務站，上門找工作。
經發處編預算成立新創基地，在縣治嘉168線旁租1棟透天厝，委託民間專業公司駐點服務，服務人員說，民眾誤以為是就業服務站，前來找工作。
經發處說，新創基地提供7大創業服務：業師諮詢、創業輔導、新創課程、創投媒合交流、創櫃輔導、創業加速、貸款申請，透過創業育成動能，活絡在地產業發展。
為鼓勵青年返家創業，首次整合豐沛創業資源，以「創業一站式」服務形式，成立新創基地，提供完善輔導機制與培植計畫，協助「返嘉」及「在嘉」青年解決創業疑難雜症，提高創業存活機率。
同時輔導推動產業主軸，如智慧機械、無人機及智慧照護等智慧科技產業的中小型企業在縣內發展茁壯，以達「勇敢轉型、創新嘉義」願景。
支持青年創業及中小企業創新，提供各項創業輔導措施、青年創業及中小企業貸款，媒合資源鏈結等，協助返嘉青年及中小企業創業創新，提升整體經濟發展，形成區域科技創新生態系。新創基地位在太保市嘉朴公路一段20號，電話（05）3621890。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言