嘉市工策會遭刪200萬預算 總幹事：產業拓銷窒礙難行

嘉義市工商策進會今年編列6百萬經費，透過招商引資、青年磁吸和產業升級等輔導中小企業，多數議員都表支持，但有議員反對認為「辦活動不需這麼多經費」，最後仍決議刪除200萬元。工策會總幹事陳香縈說，對長期支持的在地中小企業感到抱歉，很遺憾只能以有限的經費繼續努力，推動嘉義城市品牌國際化的產業拓銷計畫，可能窒礙難行，相信許多店家都感到失落。

陳香縈說，工策會今年因疫情影響中小企業，以數位轉型為題協助海外拓銷，補助40萬元，創造出1千萬媒合商機，下周將率22間廠商參加線上台灣形象馬來西亞展，已收到40間馬來西亞廠商媒合邀約。

今年需要多爭取200萬，是因疫情衝擊下，想繼續辦理招商引資說明會和產業聯盟，對內鞏固內需，對外拓展外銷，疫情持續影響下，尤其要輔導成長中的業者持續轉型，包括建立健全的品牌、通路等，但如今遭刪除，變得窒礙難行。

陳說，今年辦理雙語服務標章，以中正路商圈為示範店家，提出菜單品牌翻譯及業務人員雙語訓練，待疫情解封後能以更專業的服務提供給外來遊客。今年輔導20家示範點外，有許多業者致電工策會表示明年也想加入計畫，本預計擴大經費能擴大輔導到100間，如今只能縮減到40間業者。

市議員鄭光宏說，今年除了辦活動以外，在疫情期間，輔導廠商部分，做了很多努力，很多議員也有參加，給工策會多兩百萬，並不過分。市議員孫貫志說，明年疫情會趨緩，一定要做的工作更多，輔導的廠商更多，應該給予鼓勵。