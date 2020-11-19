聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／飽受尿騷味之苦 退休師設立牌「尿尿老童別再來」
「我家門口長得像公廁嗎？」雲林縣斗六國中退休主任陳啟軒及家人，一年多來深受尿騷味之苦，15日以監視器緝凶，連日觀察終於掌握到一名阿伯時常光顧他家門口小便；陳啟軒認為「得理且饒人」，今天傍晚手製告示牌放在門口，希望這名「尿尿老童」能別再來這方便。
陳啟軒15日將原拍攝自家門戶的監視器轉向，改對準異味竄出的位置拍攝，果真拍到一名常經過他家的晨跑阿伯，幾乎每天早晨6點50分至7點30分左右到他家門口「報到」小便，見人車經過還會假裝若無其事，等沒人時又繼續動作。
經過陳啟軒連續幾天的觀察，阿伯只有前天和今天沒來，為了防止阿伯「再度光臨」，陳今天下午手製告示牌，上面寫著「不可隨便便溺，尤其在別人家門口，這不用老師教吧」；退休後從事閹雞農園的陳啟軒，還幽默寫下「我家主人會閹您的小雞雞ㄛ」希望以幽默方式讓對方有壓力。
陳啟軒說，一切都很荒謬，無法理解愛好運動的人，怎麼會選擇做有損形象的事？他覺得又氣又好笑，不過並不打算報警，只在告示牌最下方留言「隨地尿尿已入鏡，你該擔心警察伯伯上門找了」希望警惕貪圖一時之便的人，應該發揮公德心，勿隨地解放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言