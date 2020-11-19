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影／飽受尿騷味之苦 退休師設立牌「尿尿老童別再來」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
為了防止晨跑阿伯「再度光臨」，陳啟軒今天下午手製告示牌，警惕貪圖一時之便的人應該發揮公德心。記者陳苡葳／攝影
為了防止晨跑阿伯「再度光臨」，陳啟軒今天下午手製告示牌，警惕貪圖一時之便的人應該發揮公德心。記者陳苡葳／攝影

「我家門口長得像公廁嗎？」雲林縣斗六國中退休主任陳啟軒及家人，一年多來深受尿騷味之苦，15日以監視器緝凶，連日觀察終於掌握到一名阿伯時常光顧他家門口小便；陳啟軒認為「得理且饒人」，今天傍晚手製告示牌放在門口，希望這名「尿尿老童」能別再來這方便。

陳啟軒15日將原拍攝自家門戶的監視器轉向，改對準異味竄出的位置拍攝，果真拍到一名常經過他家的晨跑阿伯，幾乎每天早晨6點50分至7點30分左右到他家門口「報到」小便，見人車經過還會假裝若無其事，等沒人時又繼續動作。

經過陳啟軒連續幾天的觀察，阿伯只有前天和今天沒來，為了防止阿伯「再度光臨」，陳今天下午手製告示牌，上面寫著「不可隨便便溺，尤其在別人家門口，這不用老師教吧」；退休後從事閹雞農園的陳啟軒，還幽默寫下「我家主人會閹您的小雞雞ㄛ」希望以幽默方式讓對方有壓力。

陳啟軒說，一切都很荒謬，無法理解愛好運動的人，怎麼會選擇做有損形象的事？他覺得又氣又好笑，不過並不打算報警，只在告示牌最下方留言「隨地尿尿已入鏡，你該擔心警察伯伯上門找了」希望警惕貪圖一時之便的人，應該發揮公德心，勿隨地解放。

雲林縣斗六國中退休主任陳啟軒本月15日將家門口的監視器轉向，果真拍到一名晨跑阿伯幾乎每天早晨到他家門口「報到」小便。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六國中退休主任陳啟軒本月15日將家門口的監視器轉向，果真拍到一名晨跑阿伯幾乎每天早晨到他家門口「報到」小便。記者陳苡葳／攝影

監視器 警察 斗六

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