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台南夜鷹出擊聞嗅師扮要角 單身漢成員拚了！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局將在低碳辦公室成立聞嗅實驗室，目前整修中。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局將在低碳辦公室成立聞嗅實驗室，目前整修中。記者鄭惠仁／攝影

空氣汙染狀況多，且多發生在半夜，面對民眾對空氣汙染容忍度的降低，台南市環保局決定設置夜鷹稽查隊，培養聞嗅師，並已展開培訓。由於這是全天候的工作，主要成員除了以男性為主，而且多為沒家累的單身，環保局也精神鼓勵他們，為了給民眾清靜的空氣，再苦也要使命必達。

過去多數縣市環保局都設有聞嗅師能判定工廠是否排放廢氣，造成汙染，但每次行動除了稽查人員，聞嗅工作也要8名人力，隨著環保業務加重，人力吃緊，加上對實驗室的相關規定愈趨嚴格，到了民國90年代逐漸委由民間檢測機構執行。

但隨著空氣品質的惡化，民眾對空氣汙染容忍度低，檢舉空汙的案件大增，且多數都發生在半夜，業者無法完全配合，加上勞基法等關係，業者寧願不接，影響打擊汙染成效。南市環保局長謝世傑決定成立夜鷹稽查隊，培訓聞嗅師，若業者利用半夜偷排廢氣，夜鷹隊火速趕到現場採集氣味，經聞嗅判定達到有異味的標準就告發。

稽查檢驗科長陳原禾表示，培訓作業已展開，總共48人，因安全考量，以男性為主，成員多為沒家累的單身員工，以便夜間能隨時出動。每次行動採集工廠煙道或周界的氣味，回實驗室後由聞嗅師以鼻子來聞，進而判定是否有汙染。一開始會將裝有氣味的袋子稀釋30倍，另有兩個沒臭味的空氣袋，由6名聞嗅師來聞，多數都確認裝著氣味的袋子有異味後，再稀釋1百倍、300倍，直到都沒問到氣味為止，然後算出汙染濃度，判定是否超過汙染標準。

稽查科技佐柯國川尚未結婚，也被選為聞嗅師培訓人員，他說，已有心理準備，未來會常在半夜出動，可能很辛苦，但這是對環境有幫助的事，利人利己，且又是自己的職責，很樂意接受挑戰。

台南市環保局將成立夜鷹稽查隊，目前培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局將成立夜鷹稽查隊，目前培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影

空氣汙染 男性

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