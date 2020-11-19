大台南警友會相挺 南警六大獎項下午頒發鼓舞士氣

台南市政府警察局今下午辦理南警六大獎項頒獎，市警局說，六大獎項自8月開辦迄今，已頒出近50萬元獎金，警察局長詹永茂感謝大台南警友會等社團相挺，也籲請各界支持警察貫徹公權力，一起守護大治安治安。

市警局今頒發10月份上述六大獎項表揚員警共13人次，「霹靂神探」有六分局偵查隊偵查佐謝尚益、刑大毒緝中心分隊長黃俊璟、善化警分局偵查隊蕭銘鴻、「街頭戰警」二分局民權所警員陳科志、麻豆偵查隊隊長王宥薦、「交通讚警」交大警員楊經南、善化分局交通分隊警員梁景森。

「溫馨暖警」三分局偵查佐施奕任、新營警分局鹽水分駐所副所長張壁瓘、「好緣警」五分局和緯所警員陳柏錕、一分局莊敬所警員蔡宇杰、「行銷達人」刑警大隊科偵隊偵查佐王志傑、二分局偵查佐梁植森。

另外，局務會議另表揚偵破重大社會矚目案件人員，加頒市價上萬元高級變速腳踏車2輛，由育平派出所警員黃欽和、刑大分隊長黃俊璟獲得。

市警局說，市警局六大獎項自8月開辦，每月各獎項評選出1至3名表現優良員警，至今已頒出近50萬元獎金，其中麻豆分局有6人獲獎最多，其次以永康、第一、第二分局均4人居次。