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台南資源回收兩年提升9趴 成績大躍進

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天舉行資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮，展現1年來的成績。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天舉行資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮，展現1年來的成績。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今天下午舉行資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮，市長黃偉哲感謝各界共同推動資源回收、落實源頭減量，環境變得更乾淨以及節能減碳

為擴大與深入推動資源再利用，環保局今年推出「惜用資源顧地球計畫」、「建構在地資源循環體系補助計畫」、「廢機動車輛回收業評鑑計畫」外，並對各計畫辦理評鑑。再加上環保局舉辦各式宣導與兌換活動，全市資源回收率由107年50.61%，提升至109年59.72%。聯合頒獎典禮，共計頒發86個獎項，77個感謝狀。

黃偉哲說，台南市的資源回收率，從百分之50增加到百分之59，要感謝環保局的努力及市民的配合，能夠讓資源回收率逐年提升，相信是對市民最大的利益。

環保局長謝世傑指出，資源回收率能夠成長，都是一點一滴匯聚成河的成果，謝謝大家不放棄任何回收物，今年台南市資源回收率排名應會上升到六都第3名，期望明年成績再進步，繳出更好的回收成績。

惜用資源顧地球評比計畫，共有183個單位參加。環保局從參加對象提報的資源回收數據、環保設施、宣導等成果，進行綜合評比，總計37個單位獲獎。其中5處獲得特優獎、4處獲得績優獎項、28處獲優等獎項。

「建構在地資源循環體系補助計畫」包括，媒合社區規劃師輔導社區鄰里、廟宇等單位自主設置資源回收站，建立起資源回收網絡系統。4個單位參與評比，獲表揚者為果貿二村公寓大廈管理委員會。環保局也特別頒發感謝狀予李珊珊、黃博文2位社區規劃師。

資源回收 黃偉哲 減碳

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