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影／二度大動作率隊稽查 張麗善：嚴查不法、解決汙染

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣環保局針對列管工廠會在附近裝設微型感應器追蹤汙染來源，縣長張麗善 （左一）出示追蹤數據。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局針對列管工廠會在附近裝設微型感應器追蹤汙染來源，縣長張麗善 （左一）出示追蹤數據。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議會上周連環砲轟環保局作為消極，斗六、斗南等地已連續數月飄散臭味都未見改善，最後還造成環保局長被拔官的局面，事發後張麗善上周四突率隊稽查大斗南地區工廠，今天再度無預警大動作展開突檢斗六市龍潭里一家養豬場，受檢業者說，民眾檢舉後，環保局便三不五時上門查察，他近日已將場內所養約800頭豬隻出清，為防止再有異味，也陸續清理環境和設備，不過業者今天再藉機向張麗善陳情，希望縣府能輔導其轉型其他農業謀生。

張麗善12日才率隊突檢大斗南地區工廠，今天二度啟動無預警機制並擴大稽查組織，偕副縣長謝淑亞率環境監督小組山線召集人鄭育麟、農業處長魏勝德、環保局代理局長黃富義等人前往養豬場突檢。

張麗善指出，農業處9月已介入輔導該業者改善飼養環境，環保局獲報後也在附近裝設微型感應器，於連續稽查過程中掌握該場廢水處理設施效率不彰，依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」開罰2次。

「舉頭三尺有微測器」黃富義呼籲不肖業者勿心存僥倖，一旦發現可疑汙染，環保局將立即稽查，民眾也可守望相助，撥打專線0800-556-003舉發汙染，稽查人員獲報即會立刻出動。

而上周縣府成立環境監督小組後，召集人鄭育麟即邀專家學者進場指導該業者改善。張麗善說，業者目前已將豬隻出清，並逐步清理環境，今突檢雖無查獲不法，但仍要求業者須將環境整理好。

受檢的養豬業者已從業40多年，業者指出，場內核准頭數約900隻，不過他約飼養7、800隻，由於設備設施都已老舊，此次出豬後也有意直接停養，但因豬舍有申請太陽能設備，因此該場須轉作農用，業者向張麗善陳情，希望縣府能介入轉型。

張麗善表示，農委會百億基金內有規畫31億元經費挹注現代化養豬場設備更新，縣府擬將向中央爭取9.3億元，針對轄內畜牧場補助，提升其設施設備。

張麗善說明，縣府研議運用該經費執行「拔尖」及「扶弱」二計畫。前者針對1000頭以上規模豬場，提出整體改善計畫，改善畜舍負壓水濂、高床、廢水處理、引進省工設備，提高生產效率；後者針對1000頭以下老舊豬場，提出單一設施逐步改善計畫，減輕業者資金周轉壓力，提升畜舍環境。

今天受檢的斗六市龍潭里畜牧場豬隻已出清完畢，業者除有意離牧，今也當場向縣長張麗善（右四）陳情輔導轉型。記者陳苡葳／攝影
今天受檢的斗六市龍潭里畜牧場豬隻已出清完畢，業者除有意離牧，今也當場向縣長張麗善（右四）陳情輔導轉型。記者陳苡葳／攝影
今天受檢的斗六市龍潭里畜牧場約800豬隻都已出清完畢，場內空空如也。記者陳苡葳／攝影
今天受檢的斗六市龍潭里畜牧場約800豬隻都已出清完畢，場內空空如也。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）上周四才率隊突檢大斗南地區工廠，今天二度啟動無預警機制並擴大稽查組織前往養豬場突檢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）上周四才率隊突檢大斗南地區工廠，今天二度啟動無預警機制並擴大稽查組織前往養豬場突檢。記者陳苡葳／攝影

張麗善 養豬場 斗六

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