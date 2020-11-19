影／二度大動作率隊稽查 張麗善：嚴查不法、解決汙染

雲林縣議會上周連環砲轟環保局作為消極，斗六、斗南等地已連續數月飄散臭味都未見改善，最後還造成環保局長被拔官的局面，事發後張麗善上周四突率隊稽查大斗南地區工廠，今天再度無預警大動作展開突檢斗六市龍潭里一家養豬場，受檢業者說，民眾檢舉後，環保局便三不五時上門查察，他近日已將場內所養約800頭豬隻出清，為防止再有異味，也陸續清理環境和設備，不過業者今天再藉機向張麗善陳情，希望縣府能輔導其轉型其他農業謀生。

張麗善12日才率隊突檢大斗南地區工廠，今天二度啟動無預警機制並擴大稽查組織，偕副縣長謝淑亞率環境監督小組山線召集人鄭育麟、農業處長魏勝德、環保局代理局長黃富義等人前往養豬場突檢。

張麗善指出，農業處9月已介入輔導該業者改善飼養環境，環保局獲報後也在附近裝設微型感應器，於連續稽查過程中掌握該場廢水處理設施效率不彰，依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」開罰2次。

「舉頭三尺有微測器」黃富義呼籲不肖業者勿心存僥倖，一旦發現可疑汙染，環保局將立即稽查，民眾也可守望相助，撥打專線0800-556-003舉發汙染，稽查人員獲報即會立刻出動。

而上周縣府成立環境監督小組後，召集人鄭育麟即邀專家學者進場指導該業者改善。張麗善說，業者目前已將豬隻出清，並逐步清理環境，今突檢雖無查獲不法，但仍要求業者須將環境整理好。

受檢的養豬業者已從業40多年，業者指出，場內核准頭數約900隻，不過他約飼養7、800隻，由於設備設施都已老舊，此次出豬後也有意直接停養，但因豬舍有申請太陽能設備，因此該場須轉作農用，業者向張麗善陳情，希望縣府能介入轉型。

張麗善表示，農委會百億基金內有規畫31億元經費挹注現代化養豬場設備更新，縣府擬將向中央爭取9.3億元，針對轄內畜牧場補助，提升其設施設備。