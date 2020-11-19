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嘉市議員為拔牙案醫師聲援 嘉基：感謝議員發聲
34歲身心障女子到嘉義基督教醫院拔20顆牙後身亡，許多網友事後攻擊醫師，市議員黃思婷今在議會為醫師聲援，並嚴厲譴責網路霸凌，嘉基指出，感謝黃議員為辛苦的醫療人員發聲，同時關懷弱勢病患的福祉。
拔牙命案一出後，網路上紛紛出現「很多牙醫為了賺錢都沒醫德」、「這種醫生還配活著嗎？」和「這醫生是有病吧，20顆也不能報點數」等攻擊留言。
黃思婷說，身心障礙者的牙科服務一直都是高風險，且沒太多人願意做，未來若沒有醫院提供身障者所需的牙齒照護該怎麼辦？願意協助身障者的醫師都是了不起的好醫師，「只怕這樣的謾罵後，醫師會更少了」。
嘉基指出，牙科特殊需求病人，如身心障礙者，因自理能力不足，不僅無法維持自身健康，認知能力也無法確切描述病痛，常導致口腔疾病嚴重，由於狀況特殊，一般診所往往無法處理，為解決這樣的困境，8年前嘉基率先開辦嘉雲地區「特殊需求者牙科門診」。
嘉基指出，除傳統的肢體約束，也透過行為誘導的方式，漸進式地合作、進行治療，若口腔疾病嚴重，仍需在全身麻醉下完成治療，迄今於全身麻醉下照護超過300個案例。
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