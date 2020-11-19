新冠肺炎疫情 賞鳥觀光國際論壇美國鳥類專家取消來台

冬候鳥陸續抵台，賞鳥季登場，南台灣年度賞鳥交流盛事，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2020台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，下月開跑；30日生態旅遊與永續觀光國際論壇率先登場，國際新冠肺炎疫情嚴峻，一對美國鳥類專家夫婦取消來台，將以預錄影片方式帶來精采內容。

雲嘉南濱海管理處說，賞鳥活動在亞洲成為受歡迎休閒活動，以賞鳥為主題旅遊行程及大型博覽會等，在許多國家受歡迎，交通部觀光局為持續行銷台灣豐富鳥況，發展永續生態旅遊，今年舉辦賞鳥系列活動，包括生態旅遊、永續觀光國際論壇、觀鳥馬拉松。

30日至12月1日在嘉義長庚第一國際會議廳舉辦論壇，主題：黑面琵鷺保育與社區參與、國際與台灣生態旅遊發展、台灣賞鳥旅遊潛力、永續觀光發展實踐等，開放縣市政府、各國家風景區管理處、全台鳥會、大專院校、旅行業者等相關單位，共150人報名參加。

受疫情影響，原邀請一對美國賞鳥及黑琵專家夫婦來台，因健康因素無法來台，會以預錄影片方式，帶來精彩內容，他們是國際黑琵後援聯盟成員，雖美國專家無法來台，但論壇仍有國際黑琵後援聯盟的成員擔任講者，也邀請多位定居台灣外國賞鳥專家擔任論壇講座。

另，國際觀鳥馬拉松比賽12月5、6日登場，報名比賽隊伍共32隊，國內隊伍29隊；國外參賽隊伍3隊，每隊3至4人，比賽以涵蓋雲嘉南等三縣市的山水環境區域內鳥類為標的，比賽24小時不間斷，紀錄最多鳥種數者為優勝隊伍。