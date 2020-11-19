實現青年居住正義 媒體人臉書直播談台南青年住宅

「台南政治大小聲」粉絲專頁直播頻道，昨晚以「台南市青年居住正義」為題討論年輕人居住正義，邀請資深媒體人張育誠、電腦工程師張恆誠，讓兩名分別住在溪南、溪北，且屬不同世代的市民，暢談台南人關心的青年住宅問題。

主持人蔡芳茹表示，目前台南的房價讓年輕人望塵莫及，市府明年將在小東路、北門路口興建第一批350戶只租不售的「青年住宅」，黃偉哲市長落實選舉的「青年住宅三政見」青年租屋補貼，照顧白手起家青年；包租代管，擴大租屋市場；活化公有廳舍或新建社會住宅，提供只租不售的青年公宅。

她說，市議員曾培雅於議會市政總質詢時亦提及，多年來持續關心青年住宅的建設進度，也針對目前台南市只租不賣的政策提出建議，彰化縣已經有要蓋「只賣不租」的青年住宅，希望市長可以研議可行性，讓年輕人可以真正擁有自己的家，實現居住正義在台南」。

台南市政府目前對於年輕人居住的租金補助，每個月最高3200元，張育誠認為，市政府已開始要興建只租不賣的青年住宅，未來可以讓符合資格的年輕人申請，現在的年輕人真的很幸福，但也希望，未來可以蓋「只賣不租」的青年住宅，讓想擁有自己房子的年輕人以較低的房價購得。張恆誠則認為自己住在溪北，青年住宅應該可以考慮在溪北興建，如果可以再搭配捷運，不僅可以讓大台南的蛋黃區擴大，台南的上班族就不用擠在市區租房子，像日本東京的捷運網絡紓解城市的交通和居住問題。

蔡芳茹說，營建署已宣布今年度租金補貼方案，加上協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，南市核配計畫戶數8257戶，比去年的6552戶，增加1705戶，每戶每月最高補助3200元。台南市民可以到市政府都發局諮詢相關問題，台南市政府都市發展局網站。